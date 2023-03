Matilde Celentano è il candidato sindaco del centrodestra per le prossime elezioni amministrative di Latina. Lo ha annunciato questa mattina, in una conferenza stampa, il direttivo di Fratelli d'Italia, alla presenza del coordinatore provinciale Nicola Calandrini e del coordinatore regionale Paolo Trancassini. "Una decisione unanime e condivisa con tutte le forze di centrodestra" dicono da FdI, che ha tenuto la conferenza in solitaria, senza Lega e Forza Italia, annunciando una conferenza che si terrà nei prossimi giorni con gli alleati.