Uno stile colloquiale e amichevole, un discorso essenziale incentrato sul partito e la città, poche stoccate al centrodestra e una chirurgica al civismo dello sfidante Damiano Coletta, la sicurezza di avere gran parte del partito e dei vertici al fianco compreso colui che è stato per qualche giorno il suo sfidante ombra, Enzo De Amicis. Daniela Fiore, un passato nella Sinistra giovanile del Pd e catapultata da un anno di consiliatura e presidenza di commissione a candidata per il Partito Democratico alle primarie della coalizione progressista del 2 aprile, supera con facilità la prova del fuoco della presentazione della propria candidatura nella sala gremita Latinadamare. La presenta Anna Claudia Petrillo: «Stiamo costruendo un nuovo Pd mentre il centrodestra ci pone un dibattito poco entusiasmante caratterizzato dai soliti protagonismi e avendo scelto un volto di genere femminile più per cooptazione di leader maschili che per scelta convinta. Fiore rappresenta quella componente femminile e femminista nella varietà delle proposte, fuori dallo stereotipo della ‘donna madre e cristiana', e tutta dentro il concetto di cura della città che parte dal welfare e investe tutti i settori». Il segretario dei Giovani Democratici Stefano Vanzini parla della sua candidatura come rappresentativa del lavoro dei giovani democratici degli ultimi anni nel partito, («Con lei vogliamo una città vicina ai cittadini e che si riappropri dei suoi spazi con scelte pragmatiche») mentre il segretario comunale Leonardo Majocchi si focalizza sul percorso di costruzione di un nuovo Pd che si sta concretizzando anche attraverso questa candidatura e non lesina critiche all'ultimo corso di Coletta. «Vogliamo parlare ai ceti produttivi, ai quartieri, essere quel partito attento alle piccole cose».