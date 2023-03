Il movimento dei gilet arancioni sbarca ad Aprilia annunciando la candidatura a sindaco di Benedetto La China alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio. L'annuncio ufficiale è arrivato dal diretto interessato ieri mattina durante una diretta facebook. «Così come alle elezioni regionali in Friuli, che vede la candidata. Giorgia Tripoli e la candidatura del generale Pappalardo a sindaco di Catania un blocco di liste cosiddette "antisistema", potrebbero nascere per guidare l'amministrazione di Aprilia. Gli apriliani insistono tantissimo perché io mi candidi a sindaco di Aprilia».

Benedetto La China è un'imprenditore di 40 anni noto per le sue battaglie contro i vaccini obbligatori, ex presidente del movimento No Europa, adesso ricopre l'incarico come vice presidente nazionale del movimento Gilet arancioni. La China proverà nel suo insieme a riunire tutti gli altri movimenti che caldeggiano la Insieme Liberi, una lista che unisce Italexit, Movimento 3V, Movimento Gilet Arancioni, Alister e Comitato Tutela Salute Pubblica Fvg. «Il nostro slogan sarà "Si cambia musica". Insieme a noi - afferma Benedetto La China - ci sono i cittadini che si fanno avanti e si candidano, ci contattano tramite Facebook e Instagram non sono i partiti che danno le candidature. Potere al popolo. Noi non abbiamo il programma politico di questi cialtroni malfattori che promettono mari e monti e poi quando vanno al potere, non fanno nulla. Va prima il centrosinistra, poi il centrodestra ma perché non ve ne andate? Malfattori, malviventi, manigoldi, andatevene via».