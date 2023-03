Il gruppo dirigente di Forza Italia s'è ritrovato ieri pomeriggio all'hotel Europa di Latina per fare il punto della situazione in vista delle elezioni comunali del 14 e 15 maggio prossimi. Al centro dell'attenzione la composizione della lista per il voto e il percorso in vista delle amministrative. A fare gli onori di casa il coordinatore regionale Claudio Fazzone e quello cittadino Stefano Cardillo. Presente anche l'assessore regionale al Lavoro, Giuseppe Schiboni.



Forza Italia ha avviato una fase di riorganizzazione che proprio Fazzone ha fortemente voluto indicando Stefano Cardillo quale coordinatore comunale. In questa prima scadenza elettorale sarà però Fazzone stesso a curare la composizione della lista azzurra, così da garantire anche una coesione interna al partito. Forza Italia sarà nella coalizione di centrodestra e punta a ottenere un risultato se possibile migliore di quello portato a casa nel 2021, quando il partito sfiorò il 10% dei consensi.

Per fare questo si metterà mano a una lista che al proprio interno avrà candidati di esperienza e figure alla prima prova ma con un background professionale di tutto rispetto. Tra quelli che certamente saranno della partita, gli uscenti Mauro Anzalone e Roberta Dellapietà. Non si ricandida invece Peppino Coluzzi. Tra i presenti ieri e certamente in corsa il 14 e 15 maggio, Fausto Furlanetto, Claudia Laportella, Giuseppe Coriddi, Filomena Sisca.

Il confronto di ieri con Claudio Fazzone è stato utile al partito azzurro per avviare il percorso della campagna elettorale e per cominciare a individuare gli argomenti centrali su cui puntare durante la campagna elettorale. Gli azzurri porteranno al tavolo del programma della coalizione le loro proposte per la città, consapevoli delle difficoltà che la futura amministrazione rischia di incontrare sul proprio percorso a partire dalle risorse economiche disponibili per il Comune. Come detto l'obiettivo azzurro è quello di confermare il risultato delle elezioni 2021 e anzi migliorarlo. In questo senso va compreso anche quel che accadrà con Annalisa Muzio: la ex candidata sindaco di Fare Latina è molto vicina a Forza Italia, con cui s'è candidata sia alle provinciali sia alle recenti regionali. I rapporti dunque sono buoni, va compreso se è disposta a lasciare Fare Latina, la sua creatura civica, per approdare nella lista azzurra.