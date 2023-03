«Presenteremo una lista che sarà un sapiente mix di esperienza e volti nuovi. Assieme al centrodestra lavoreremo per risollevare Latina». Il commissario comunale di Forza Italia Stefano Cardillo fa il punto della situazione dopo l'incontro di lunedì pomeriggio all'hotel Europa col senatore Claudio Fazzone. E' stata la prima occasione in cui Cardillo è stato presentato al gruppo driigente del partito dopo la nomina. Fazzone ha chiarito le ragioni della sua scelta che si muovono nell'ambito di un progetto ampio di rinnovamento del partito di cui Cardillo dovrà essere punto di riferimento.

«Sono onorato dell'indicazione ricevuta dal senatore Fazzone e questa mia nomina rientra in un quadro generale che mira ad aprire Forza Italia a nuovi innesti e a diverse componenti, in modo da dare nuova linfa al partito». Una indicazione, quella di commissario comunale, che è arrivata a poche settimane dal voto. «Sicuramente l'esito delle elezioni, nel bene e nel male, non sarà imputabile al mio lavoro, che proseguirà parallelamente alle elezioni comunali». Lo scopo? Far crescere il partito. «Sto lavorando per allargare la partecipazione al partito - afferma Cardillo - Certo non è un percorso semplice, ma posso dire che sto trovando interesse da parte di giovani professionisti e imprenditori ai quali illustro quello che è il progetto di Forza Italia a Latina. Sono convinto che presto ci saranno importanti novità».

La lista per le comunali è in gran parte pronta, con tante conferme. Ma adesso vanno definiti i dettagli, con alcuni nomi ancora da ufficializzare. «L'obiettivo principale è quello di fare gruppo, di essere coesi e lavorare per aumentare il consenso del partito in città. La lista va definita nei dettagli ma posso già dire che abbiamo una squadra forte. Posso anticipare che daremo uno spazio importante al movimento giovanile del nostro partito, con almeno due o tre candidati nella lista. Poi, come dicevo prima, stiamo avvicinando giovani professionisti e imprenditori e speriamo presto di avere importanti conferme in tal senso». Di certo Forza Italia non si sente la cenerentola della coalizione e vuole dimostrarlo con queste comunali. «Il risultato che faremo sarà importante e col lavoro di tutti possiamo toglierci soddisfazioni». L'unità della coalizione non è in discussione: «Il centrodestra è unito attorno al candidato sindaco e vogliamo portare a casa la vittoria per ridare nuovo slancio a Latina».

Nei prossimi giorni si attende anche la convocazione del tavolo di coalizione per il programma elettorale della candidata sindaco Matilde Celentano. «Al tavolo del programma porteremo le nostre istanze. Nei prossimi giorni annuncerò anche il nuovo coordinamento comunale, con l'indicazione di chi si occuperà di cosa. Di certo lavoreremo per produrre proposte valide e in grado di affrontare i maggiori problemi della nostra città». Quali le priorità? «Parlando con i cittadini, senza dubbio quel che emerge come cosa da fare subito è un intervento massiccio anti degrado. La città ha bisogno di una cura profonda fatta di piccole cose. Poi bisognerà affrontare i temi economici che non sono solo quelli legati al bilancio dell'ente ma anche quelli di settori importanti come le attività produttive. Infine un capitolo a cui tengo molto, ossia quello dell'Università. Latina deve sempre più essere una città universitaria con servizi annessi».