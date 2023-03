Tre pontini alla guida di altrettante commissioni regionali. Si tratta di Cosmo Mitrano ai Lavori pubblici, Angelo Tripodi al Lavoro e Enrico Tiero alle Attività produttive.

Cosmo Mitrano (Forza Italia) è stato eletto, con sei voti, presidente della VI Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Lazio "Lavori pubblici, infrastrutture, mobilità, trasporti". Quattro le schede bianche. Eletti vicepresidenti: Micol Grasselli (FdI), con sei voti, e Michela Califano (Pd), con tre voti (una scheda bianca). Oltre al presidente Mitrano e ai due vicepresidenti, fanno parte della commissione anche Flavio Cera, Daniele Maura e Vittorio Sambucci (tutti di Fratelli d'Italia), Giuseppe Cangemi (Lega), Massimiliano Valeriani (Pd), Luciano Nobili (Azione-Italia viva) e Roberta Della Casa (M5s).

Angelo Orlando Tripodi (Lega) è stato eletto, con sette voti, presidente della IX Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Lazio "Lavoro, formazione, politiche giovanili, pari opportunità, istruzione, diritto allo studio". Votate anche cinque schede bianche. Eletti vicepresidenti: Maria Chiara Iannarelli (FdI), con sette voti, e Alessandra Zeppieri (Polo progressista), con cinque voti. Oltre al presidente Tripodi e alle due vicepresidenti, fanno parte della commissione anche Laura Corrotti, Emanuela Mari, Daniele Maura, Alessia Savo (tutti di Fratelli d'Italia), Fabio Capolei (FI), Claudio Marotta (Verdi e sinistra), Eleonora Mattia (Pd), Marta Bonafoni (Lista D'Amato) e Marco Colarossi (M5s).

Enrico Tiero (FdI) è stato eletto, con sei voti, presidente della XI Commissione consiliare permanente del Consiglio regionale del Lazio "Sviluppo economico e attività produttive, start-up, commercio, artigianato, industria, tutela dei consumatori, ricerca e innovazione". Votate anche quattro schede bianche. Eletti vicepresidenti: Daniele Maura (FdI) con sei voti e Marietta Tidei (Azione-Italia viva) con tre voti (una scheda bianca). Oltre al presidente Tiero e ai due vicepresidenti, fanno parte della commissione anche Flavio Cera, Marika Rotondi (entrambi di Fratelli d'Italia), Laura Cartaginese (Lega), Cosmo Mitrano (FI), Sara Battisti e Daniele Leodori (Pd), Marietta Tidei (Azione-Italia viva) e Valerio Novelli (M5s).



Ruoli da vicepresidenti della commissione Agricoltura, invece, per Vittorio Sambucci (Fratelli d'Italia) e Salvatore La Penna (Partito democratico). Anche Mitrano e Tripodi, oltre alle presidenze, hanno ottenuto una vicepresidenza a testa: Mitrano al Bilancio e Tripodi alla Sanità.

Tripodi ha commentato così l'elezione: «In questo momento di profonda crisi dal punto di vista economico, umano e valoriale, la presidenza della commissione ha una grande responsabilità. I giovani, i precari e i lavoratori saranno al centro della nostra azione, in cui non mancheranno mai il dialogo e l'ascolto». Cosmo Mitrano afferma invece: «Farò tesoro dell'esperienza maturata in questi anni, del background professionale ed amministrativo acquisito sul campo, pronto ad apprendere nuove conoscenze e competenze. Abbiamo tanto da fare e dobbiamo assolutamente recuperare il tempo perso per rimettere in carreggiata la nostra regione».

Infine, Enrico Tiero: «Sono onorato dell'elezione a presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio. Mi metterò subito al lavoro per creare le condizioni per la crescita e lo sviluppo della nostra splendida regione. Sarà un piacere lavorare a stretto contatto ed in modo sinergico con l'assessore Roberta Angelilli, cui mi lega grande amicizia e stima profonda. Intendo essere presidente e garante di tutti, anche di chi non mi ha votato. Favorirò il dialogo fra maggioranza ed opposizione all'interno della commissione. L'obiettivo è quello di fare gli interessi dei cittadini del Lazio. Sarò garante delle esigenze di chi risiede nella Capitale come pure degli abitanti delle province. È necessario trovare una sintesi fra le diverse necessità».