Erano sette i punti all'ordine del giorno, cinque dei quali approvati all'unanimità e nessun voto contrario. Questo il responso del Consiglio comunale di Cisterna che ieri pomeriggio è iniziato con un minuto di silenzio in memoria del giovane Francesco Mansutti e di tutte le vittime sul lavoro. Nella platea era seduta una rappresentanza degli studenti dei poli tecnico e liceale dell'istituto Ramadù in vista del costituendo Consiglio comunale dei ragazzi.

Nelle sue comunicazioni di apertura lavori, il sindaco ha ricordato che il 2 aprile si celebrerà la Giornata mondiale per la consapevolezza sull'Autismo e, a tal proposito, ha passato la parola alla consigliere Angelisanti che ha sensibilizzato i presenti sul tema dell'autismo e anticipato che la Fontana Biondi verrà illuminata di luce blu.

Quindi il sindaco ha chiarito come la sua indennità e quella degli assessori sono devolute per il 10% a progetti sociali, lo scorso anno per il centro minori "La Tartaruga". Il governo, inoltre, ha aumentato lo stipendio degli amministratori con fondi propri, che quindi non gravano sulle casse del comune. «Non sono soldi con cui avremmo potuto riparare strade o curare il verde pubblico – ha detto –. È un trasferimento del ministero che, se non utilizzato, andrebbe restituito. Quanto guadagna un sindaco? 4.280,95 euro lordi, cioè 2.178,66 euro. Di questi il 10%, cioè 311,42 euro abbiamo deciso di devolvere a progetti in favore di minori fragili. E questo avverrà anche nei prossimi anni finanziando ulteriori progetti sociali. Avrei preferito non divulgare questi sostegni a progetti sociali da parte mia e degli assessori, ma le richieste dell'opposizione mi hanno costretto a farlo pubblicamente».

Hanno presentato interrogazioni i consiglieri Cece sulla necessità di manutenzione e maggiore sorveglianza di Piazza Savoia, Antenucci sull'iniziativa Cibo Storia Tradizione Natura, Felicetti sul bando per il trasporto scolastico, Di Cori sulla nuova viabilità in piazza Battisti al termine dei lavori.

L'assessore Santilli ha comunicato che piazza Savoia sarà oggetto di importanti interventi del Pnrr, mentre la nuova viabilità di piazza Battisti andrà sicuramente a migliorare l'attuale. Sull'iniziativa richiesta dalla Antenucci ha risposto la Contarino riferendo è stato svolta con il finanziamento della Camera di Commercio Frosinone Latina e in collaborazione con le costituende rete di impresa di Cisterna, la Confesercenti e CNA, per ulteriori informazioni è possibile consultare gli atti.

L'assessora Pagnanelli, a proposito del ricorso presentato al TAR dalla ditta giunta seconda nell'affidamento del servizio di trasporto scolastico, ha riferito che l'amministrazione si è attivata per resistere in giudizio e che confida nel buon operato degli uffici.

Successivamente si è passati all'esame dei punti all'ordine del giorno.

Dopo l'approvazione del verbale della seduta precedente, l'assessore Santilli ha relazionato sulla nuova sede della Caserma dei Carabinieri per una struttura più funzionale e un rafforzamento delle forze dell'ordine sul territorio.

A tal fine, a seguito della corrispondenza intercorsa e dei sopralluoghi svolti con l'Arma, il Comune si impegna alla cessione in diritto di superficie di un'area di circa 3.700 mq di sua proprietà sita in via Rimini, adiacente all'istituto Ramadù.

Il punto ha ottenuto il voto unanime dei presenti, come anche lo hanno ottenuto il Regolamento delle attività commerciali in sede fissa, che recepisce le novità introdotte dalla recente normativa regionale, e pure i seguenti due punti riguardanti l'ampliamento di strutture per lo svolgimento di attività agricole.

L'assessora al Bilancio e Tributi Innamorato ha illustrato i contenuti del Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti. In sintesi sarà possibile definire le controversie pendenti attraverso il pagamento di un determinato importo correlato al valore della controversia e differenziato in relazione allo stato e al grado in cui pende il giudizio e alla parte che risulti soccombente nell'ultimo grado di giudizio e nei precedenti. Ciò, da un lato permette all'ente di incassare le somme dovute senza esporsi al contenzioso, dall'altro impone la cancellazione di residui attivi conservati in bilancio. È prevista la possibilità di rateizzazione per importi superiori a 1.000 euro ma è necessario presentare una fidejussione bancaria o assicurativa. La domanda deve essere presentata entro il 30 giugno 2023.

Il punto ha ricevuto il voto unanime dei presenti come anche lo ha ricevuto anche l'attivazione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica per l'aggiornamento del Piano Particolareggiato Esecutivo di Doganella di Ninfa.