Annalisa Muzio sosterrà la candidatura a sindaco di Matilde Celentano assieme al movimento Fare Latina. E sarà, lei con altri, nella lista della candidata sindaco.

arte da qui oggi il pieno sostegno di Fare Latina a Matilde Celentano» ha dichiarato Annalisa Muzio. «La nostra sarà una squadra che vuole dare risposte alla città che al momento è ferma e immobile. La scommessa la facciamo sulla donna, sulla persona, ma soprattutto sul programma. Matilde sarà il nostro sindaco e ci guiderà: abbiamo la possibilità unica di avere una filiera di governo di centrodestra». Per Annalisa Muzio è anche l'allontanamento dall'area gravitante attorno a Forza Italia, con cui è scesa in campo alle recenti provinciali e regionali.

Altro sostegno incassato ieri da Celentano è quello del sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi, che in collegamento video ha lanciato subito la "bomba": «Latina capitale italiana della Cultura, la protezione Unesco per Latina come città di fondazione e lavorare per il Centenario». Secondo Sgarbi «la lista Rinascimento e Fare Latina unite, insieme a Matilde Celentano sindaco possono puntare sullo stretto rapporto tra politica e cultura. Sono felice di far parte della coalizione e ritengo la scelta della Celentano importante per mettere in pratica questa visione». Da parte di Sgarbi lo slancio per il progetto di aprire una sede distaccata del MAXXI a Latina.

«E' un onore avere Vittorio Sgarbi, un privilegio averlo come capolista», ha dichiarato Celentano che ha presentato ufficialmente la nascita della lista "Matilde Celentano Sindaco" insieme a Rinascimento e Fare Latina. «Vittorio Sgarbi persona giusta, l'uomo giusto, a cui rivolgersi per programmare insieme il viaggio, affascinante, che ci accompagnerà al centenario della città di Latina», ha dichiarato la candidata sindaco. «Cultura, arte, e molto altro, saranno i punti di riferimento di un viaggio la cui meta è la Latina del terzo millennio – ha continuato Celentano nel suo caloroso intervento - Il nostro intento è quello di fare di Latina una città culturalmente viva, creativa ed europea. Valorizzeremo ancor più la rete culturale delle città di Fondazione. Sono convinta che con l'aiuto del sottosegretario Sgarbi la città possa avere un respiro culturale nazionale».