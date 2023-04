Il candidato sindaco della coalizione di centrosinistra a Terracina è Fabrizio Di Sauro. A dirlo è lo stesso Di Sauro, che con un post pubblicato su Facebook anticipa la conferenza stampa della coalizione prevista per domani alle 18.30.

"Incredibile e vero - scrive Di Sauro - Viviamo in tempi davvero straordinari dove senza alcun preavviso, alcun segno premonitore, puoi ritrovarti catapultato in una prospettiva inimmaginabile dalla sera alla mattina. Non so se è bene o se è male, ma così è! E così mi sono trovato, alla età poco tenera di 65 anni, a dover decidere, in un solo giorno, se accettare, o meno, di fare il candidato Sindaco della città di Terracina per la coalizione formata dal Partito Democratico dal Movimento 5 Stelle e dal gruppo civico di Terracina Rinasce. Orgoglio, sgomento, paura, dovere, piacere un frullato ad alta velocità di sensazioni e di pensieri mi hanno spossato per l'intera giornata. Ma avrei potuto dire di no! ad una chiamata ad essere di aiuto? Avrei potuto dire di no! ad uno sforzo fatto da forze politiche che mettono da parte l'essere soggetto per creare un progetto in comunione e diventare coalizione?! E che decidono di non scegliere, come abitualmente, al loro interno ma di aprirsi ad uno sguardo esterno?! Il mio animo civico si è mobilitato obbligandomi alla scelta. Se le forze politiche di impegnano a fare un atto di Buona Politica e poi scelgono me per sostenere questo impegno, non si può scappare. E quindi ho accettato e sono il candidato sindaco della città di Terracina. Cercherò di fare, come sempre nella mia vita, il Mio meglio. Spero di meritare tutta questa fiducia e di riuscire a dare davvero un contributo al miglioramento di questa città dalla straordinaria bellezza".