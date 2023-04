E' Damiano Coletta il candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni comunali del 14 e 15 maggio prossimi. Ha vinto questa sera le primarie contro la candidata del Partito democratico Daniela Fiore. Lo scrutinio è quasi ultimato e il vantaggio accumulato dall'ex sindaco è incolmabile.

Coletta è candidato sindaco per la terza volta consecutiva, la seconda alla guida della coalizione di centrosinistra.

Dopo aver sconfitto Nicola Calandrini e Vincenzo Zaccheo, Coletta punterà nuovamente a raggiungere il ballottaggio per battere Matilde Celentano. L'esponente civico ha vinto trainato da quel consenso popolare che ha costruito negli anni da sindaco della città e che evidentemente ancora lo caratterizza. Una vittoria non scontata, dal momento che il Partito democratico era, ufficialmente, compatto su Daniela Fiore. E' evidente che così non è stato.