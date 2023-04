Allargare la coalizione e cercare di andare al voto con uno schieramento che sia il più ampio possibile. Il prossimo passo del centrosinistra è questo. Le primarie hanno consegnato alla coalizione il candidato sindaco, Damiano Coletta. Adesso bisogna lavorare in vista del voto. Oggi pomeriggio Coletta e gli sfidanti sconfitti, daniela Fiore e Filippo Cosignani, hanno incontrato la stampa per fare il punto della situazione. Coletta ha indicato due priorità: allargare la coalizione e costruire liste competitive.

"E' stata una contesa rapida e leale e nella quale sono emersi una serie di valori che possono rappresentare il perimetro entro il quale costruire la coalizione. Ringrazio chi ha votato e i miei competitor Daniela Fiore e Filippo Cosignani. Adesso sarà importante lavorare compatti per allargare la coalizione di centrosinistra. I nostri avversari hanno i favori del pronostico e credo sia necessario costruire un campo che sia il più ampio possibile". Concetto sul quale si sono detti d'accordo sia Fiore sia Cosignani. Al momento sono in corso contatti con Il Movimento 5 Stelle e col Terzo Polo.