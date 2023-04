Il consigliere comunale Vittorio Marchitti scioglie la riserva e annuncia ufficialmente la sua candidatura a sostegno del candidato sindaco Lanfranco Principi. Un accordo suggellato con una stretta di mano tra i due, che a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro hanno deciso di lasciare la maggioranza per abbracciare il nuovo progetto politico del centrodestra. Un centrodestra che rispetto al passato si connoterà per una forte presenza di liste civiche, proprio in una di queste (Forza Aprilia) sarà candidato Marchitti. «Questa stretta di mano è un impegno forte, una fiducia da rinvigorire giorno dopo giorno, con i fatti. Conosco da tempo Lanfranco Principi, per questo - afferma il consigliere - ho deciso di sostenere una candidatura che viene dal basso, dal territorio. Non è un tipo da spot, ma bada alla sostanza e ha le qualità umane e le competenze per raccogliere una sfida così importante, ma soprattutto per vincerla. Questa stretta di mano vuol dire che sarò, saremo al suo fianco con il patrimonio di idee, progetti e capacità di cui mi sono sempre fatto portavoce».

Marchitti sarà candidato con Forza Aprilia, una lista civica vicina a Forza Italia che ha scelto questa formula per aprirsi maggiormente al territorio e ai movimenti cittadini. «Tutto questo oggi trova nuova linfa - continua il consigliere - nei colloqui continui con le tante realtà che mi hanno sostenuto in questi anni ed il confronto con gli amici della lista civica Forza Aprilia. Sarò, saremo al fianco di Principi per incidere di più, per fungere da pungolo quotidianamente, affinché questa città cresca in modo sostenibile e con lei la qualità della vita dei nostri concittadini».