Dopo dieci anni di attesa il Movimento 5 Stelle di Aprilia ottiene la certificazione della lista per presentarsi alle elezioni amministrative del 14 e 15 maggio, scegliendo Andrea Ragusa come candidato a sindaco. La notizia rappresenta una novità assoluta nello scenario politico della città, visto che sia nel 2013 che nel 2018 il movimento locale non aveva ottenuto il benestare all'utilizzo del simbolo.

L'annuncio è stato dato dagli attivisti attraverso un messaggio sui social. Poche righe dalle quali traspare la soddisfazione per aver raggiunto un obiettivo già sfumato in due occasioni. «Siamo orgogliosi di comunicarvi ufficialmente che il Movimento 5 Stelle sarà presente alle prossime elezioni amministrative. Aprilia avrà finalmente la sua opportunità di cambiamento. La nostra bussola - spiega il M5S - sarà un programma partecipato, sostenibile e coraggioso. I punti cardinali sono quelli che caratterizzano il nostro gruppo: attivismo, passione, competenza e trasparenza. Nelle prossime ore pubblicheremo un comunicato stampa ufficiale e indiremo una conferenza stampa per la presentazione della lista e del nostro candidato».

Il candidato sindaco sarà Andrea Ragusa, storico componente del M5S che già nel 2013 e nel 2018 presentò una richiesta di certificazione della lista, non ottenendo il via libera dai vertici nazionali a causa di contrasti tra i gruppi locali. Dissidi interni che si sono verificati anche stavolta, non compromettendo però la possibilità di ottenere la certificazione che alla fine è arrivata, seppur in extremis. I pentastellati in queste elezioni correranno da soli, senza l'apporto di altre forze in coalizione.

Con questa decisione salgono dunque a cinque i candidati a sindaco dopo Luana Caporaso di Aprilia Civica in rappresentanza dell'amministrazione uscente, Lanfranco Principi a capo della coalizione di centrodestra, Angelo Casciano che si ripresenterà dopo l'esperienza del 2018 e Benedetto La China per i gilet arancioni. Negli ultimi giorni inoltre si vocifera anche della possibilità che Carmen Porcelli si presenti alla guida di un'alleanza che comprenda diverse civiche, ma per conoscere il numero esatto degli aspiranti alla carica di primo cittadino basterà aspettare la presentazione delle liste fissata tra una settimana.