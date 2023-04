Una lista unica democristiana. Udc e Dc hanno infatti trovato l'intesa per presentare alle elezioni comunali di Latina una lista unitaria, il cui simbolo richiamerà ovviamente lo scudo crociato e quello dei due partiti. Si tratta di un'operazione che mira a rendere ancora più competitiva questa lista, inserita in una coalizione dove c'era il concreto rischio di fare la parte dei comprimari davanti agli "squadroni" dei partiti e alla lista della candidata sindaco Matilde Celentano. In questo modo, invece, l'ala centrista del centrodestra punta a dire la propria e a conquistare seggi nel futuro consiglio comunale.



L'operazione è stata portata avanti e completata prima di Pasqua dai coordinatori provinciali dei due partiti, Alessandro Paletta e Pino Di Sangiuliano. Unione di Centro e Democrazia cristiana saranno dunque assieme in una sola lista che mira a raccogliere consensi moderati e perché no trasversali, togliendo anche qualcosa all'elettorato più centrista che in passato aveva scelto magari le civiche di Coletta o il Partito democratico. Conferma dell'operazione arriva da Alessandro Paletta:

«Abbiamo praticamente anche chiuso la lista e continiamo di presentarla venerdì, senza attendere sabato - spiega il coordinatore provinciale dell'Udc. «Siamo soddisfatti e questa lista sarà certamente protagonista al voto del 14 e 15 maggio prossimi».

Non farà parte della lista, invece, Patrizia Fanti. Nome storico dell'area centrista pontina, Fanti non troverà spazio nel nuovo soggetto che avrà candidati molti volti nuovi oltre ad alcune wild card per personaggi storici della politica centrista, come Maurizio Galardo o Bruno Creo. In squadra, infatti, saranno tra gli altri presenti l'ex Lbc ed ex presidente del Consiglio comunale di Latina Massimiliano Colazingari, Jessica Spelda e Nicola Catani, figlio dell'ex consigliere Sandro Catani. Per la Dc sicura la presenza in lista di Antonio Costanzi, consigliere comunale nella passata consiliatura. E poi ancora la professoressa Cristiana D'Onofrio, l'ex funzionario di stato Ciro Palumbo e il libero professionista Saverio Nardulli. Al momento la ex consigliera comunale Patrizia Fanti è fuori dalle liste per le amministrative. Dopo le regionali, la Lega non le ha infatti concesso spazio nella lista per le comunali. Nel 2021 si candidò e venne eletta con Fratelli d'Italia, poi l'addio al partito di Meloni e il passaggio al carroccio per le regionali.

Al netto di Fanti, comunque, la lista unica tra Udc e Dc promette di essere protagonista nella competizione per le comunali in programma tra poco più di un mese.