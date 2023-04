Il centrodestra marcia compatto al fianco di Lanfranco Principi per tornare al governo della città. Ieri pomeriggio in piazza Benedetto Croce è stato inaugurato il point elettorale del candidato sindaco, una presentazione che oltre ai candidati e agli attivisti ha visto la partecipazione dei dirigenti di Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega-Salvini Premier. La deputata Giovanna Miele (Lega), l'assessore regionale al Lavoro Giuseppe Schiboni (Fi) e il responsabile provinciale degli enti locali di FdI, Michele Nasso, hanno così speso parole d'elogio per il candidato sindaco. «Lanfranco Principi non è solo un leader di una coalizione - ha detto Giovanna Miele - ma rappresenta l'uomo giusto, al posto giusto nel momento giusto. E' un uomo di spessore, che sa governare. E noi abbiamo bisogno di figure di questo tipo, perché vincere può essere facile ma governare non è scontato». Parole condivise anche dall'assessore regionale Schiboni, che avendo ricoperto per quattro volte il ruolo di sindaco di San Felice Circeo conosce bene i problemi che si incontrano amministrando un Comune. «Sono certo che Lanfranco saprà affrontare nel migliore dei modi i problemi di Aprilia. Posso solo dirgli - ha detto Schiboni - che ha una coalizione a sua disposizione e che questa filiera va sfruttata al meglio, tutto quello che può servire a un cittadino dalla Regione o dal governo è strategico. Aprilia ha una storia eccezionale, è un centro economico e industriale che non deve essere solo un rifugio da Roma. Dobbiamo lavorare tutti insieme per ridurre questo gap».