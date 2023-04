Enzo De Amicis è stato estromesso ieri dalla lista del Partito democratico e a quanto pare, questa mattina, ha lasciato il Pd e firmato la candidatura alle comunali con la lista Celentano, ossia quella della candidata del centrodestra. Una svolta clamorosa legata alla figura dell'ex capogruppo del Pd nella passata consiliatura, finito in rotta con la maggioranza interna al Pd prima per la sua mancata candidatura alle primarie di coalizione e poi per aver chiesto la testa del segretario comunale Leonardo Majocchi. De Amicis, da altri componenti del Pd, è accusato di aver fatto votare alle primarie Damiano Coletta e non la candidata del Pd Daniela Fiore. Ieri sera l'epilogo di questa storia tutta interna ai dem, con la lista per le comunali dalla quale manca proprio il nome dell'ex capogruppo.

Questa mattina la indiscrezioni si sono moltiplicate e parlano di un De Amicis che avrebbe incontrato la candidata del centrodestra Matilde Celentano e assieme a lei definito l'ingresso nella civica del centrodestra. Se così fosse sarebbe davvero clamoroso.