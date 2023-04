Carmen Porcelli si candida a sindaco della città. L'ufficialità della notizia, già emersa nei giorni scorsi, si è avuta questa mattina quando L'ex consigliera comunale ha presentato la lista CambiAprilia in Comune, tra le prime a depositare simboli e nomi dei candidati. Domani alle ore 11.00 al ristiotante Biobar in via Aldo Moro è in programma la conferenza dove verranno svelati nomi e il programma della lista. Per Carmen Porcelli, già consigliera comunale dal 2013 al 2018 è la terza candidatura a sindaco dopo quelle del 2013 e 2018.