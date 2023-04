Volti e nomi coperti da vernice rossa e una croce al centro: questo il risultato di un atto vandalico ai danni dei candidati di Fratelli d'Italia al consiglio comunale, Luca Caringi e Alessandra Feudi, che hanno visto i loro manifesti elettorali imbrattati di vernice rossa, manifesti che saranno rimossi già nella giornata odierna.



"Una vigliaccheria non solo nei nostri confronti - sottolineano Luca Caringi e Alessandra Feudi - ma anche delle nostre famiglie e di tutti i candidati al consiglio comunale, oltre che della collettività tutta, perché anche in questo caso si è persa l'occasione per trasmettere i valori del rispetto e della sana competizione. Ci auguriamo che la cittadinanza sappia condannare questo vile attacco alla libertà democratica di espressione.

Siamo certi - concludono Caringi e Feudi - che se questa è la modalità con cui certi personaggi hanno intenzione di contrastare la nostra azione politica per la città e boicottare la nostra candidatura a consiglieri comunali, significa che siamo sulla strada giusta".