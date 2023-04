Il consigliere comunale Giuseppe Petito entra nella coalizione di Lanfranco Principi. Nelle scorse ore il consigliere ha infatti lasciato il gruppo di Piazza Civica (che giovedì ha annunciato che non si presenterà alle elezioni amministrative) per passare al gruppo misto e candidarsi con la lista Principi Sindaco. Un passaggio non scontato, Petito infatti da sempre vicino alla sinistra (e ai movimenti civici) ha deciso di aderire al progetto "Un'altra Aprilia" che riunisce partiti di centrodestra e movimenti civici. «Si tratta di una decisione personale, maturata in questi ultimi giorni. Per un consigliere comunale - spiega Petito - il rapporto con il sindaco è essenziale e i fallimenti dell'attuale consiliatura vanno attribuiti tutti a Antonio Terra, che ha tradito il mandato elettorale cacciando chi era stato indicato per amministrare e facendo rientrare dalla finestra chi era stato mandato all'opposizione. Un fatto grave che racconta di un modo autoritario di fare politica del tipo: "io decido e tutti fanno quello che dico io". Cosa che i cittadini hanno imparato a capire a loro spese, ascoltando tante promesse poi non mantenute. Pur non essendo di destra la mia candidatura a sostegno di Principi nasce principalmente per il rapporto costruito con lui in questi anni. Lo reputo una persona pacata, capace di dialogo e di ascolto, credo che potrà dare alla città il contributo migliore possibile in questo momento».