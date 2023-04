Saranno in tutto 5 i candidati a sindaco alle elezioni amministrative di Aprilia: Luana Caporaso, Lanfranco Principi, Carmen Porcelli, Andrea Ragusa e Angelo Casciano. Pochi minuti fa in Comune si sono chiusi i termini per la presentazione delle firme e dei candidati per il voto del 14 e 15 maggio. L'ultimo partito a consegnare la lista è stata la Lega-Salvini Premier, non ce l'ha fatta invece Maurizio Marinozzi con Unione Popolare che ha dovuto rinunciare alla candidatura a sindaco. Luana Caporaso si presenterà con 8 liste alla guida di Aprilia Civica, Principi guiderà l'alleanza Un'altra Aprilia (7 liste) che somma partiti di centrodestra e civiche, Ragusa guiderà il Movimento 5 Stelle, Carmen Porcelli si presenterà con CambiAprilia, Casciano con 2 liste (Fiamma Tricolore e Amici per l'Italia).