Uno scontro polarizzato tra due candidati rispetto ai 9 del 2021, il Terzo polo venuto meno di nome e di fatto, le 9 liste che li supporteranno contro le 21 del 2021 e le 30 del 2016. Il calo dei numeri nelle rappresentanze alle prossime comunali, sia per i candidati al massimo scranno da primo cittadino che al consiglio comunale sono il primo dato importante che balza all'occhio in questa tornata elettorale e declinano nella sostanza quella scarsa attrattività che ormai l'esercizio dell'amministrazione della res pubblica suscita e che si riflette anche nel numero sempre più esiguo di votanti. Alle comunali del 2021 l'affluenza è stata del 61,18%, alle ultime regionali è crollata ai minimi storici con la percentuale dei votanti ferma a poco più del 37% degli aventi diritto, il dato più basso di sempre. In sostanza sei aventi diritto su dieci sono rimasti a casa, un fenomeno ormai frequente e ripetuto, che meriterebbe una riflessione seria e che rischia di essere una costante anche nella votazione delle amministrative del capoluogo. Altro dato lampante e che rende vivace un quadro altrimenti cristallizzato nello scontro a due sono i passaggi di coalizione e di partito che si sono verificati recentemente, come quello di Enzo De Amicis, consumato a poche ore dalla presentazione delle liste. In procinto di candidarsi alle primarie del Pd, poi frenato dal direttivo e al centro di un documento di protesta e di una settimana di fuoco, è stata escluso dalla lista dei dem. Detto fatto: ieri ha deciso di finalizzare i contatti avviati con la candidata del centrodestra Matilde Celentano e di presentarsi nella lista che porta il suo nome, guidata da Vittorio Sgarbi e da Annalisa Muzio e contenitore variegato di esperienze che puntano ad allargare il perimetro del centrodestra. Dal Pd al centrodestra il passo è lungo ma non certo poco noto ai dem che hanno illustri precedenti come Massimiliano Carnevale, uscito dal Pd e poi dopo un anno passato alla Lega, in tempi più indietro come Mauro Anzalone, passato dal Pd all'Udc e poi in Forza Italia, con la quale oggi si ricandida, e come Fabrizio Mattioli, consigliere comunale d'opposizione durante le consiliature Zaccheo e Di Giorgi che ha appoggiato nel 2021 il candidato di destra Vincenzo Zaccheo. Tra chi ha scelto di saltare il fossato della distanza ideologica e politica tra due schieramenti opposti c'è anche l'ex civico Massimiliano Colazingari cresciuto in Lbc e oggi convinto oppositore di Coletta e candidato nella lista Udc-Dc a sostegno di Matilde Celentano. A proposito di Udc - Dc, curioso il caso di Maurizio Galardo escluso da Vincenzo Zaccheo nella campagna elettorale 2021 e oggi riabilitato in quella della Celentano. I passaggi fanno notizia anche quando non sono radicali, ma maturano all'interno di una stessa coalizione, specie se riguardano esponenti storici di un partito. E' il caso di Peppino Coluzzi, folgorato sulla via di Fratelli d'Italia con la quale si candiderà il 14 e 15 maggio quando appena qualche settimana aveva annunciato l'addio a Forza Italia in polemica con Fazzone. Ed è il caso di Emilio Ranieri, esponente di spicco di Lbc, ex assessore e consigliere comunale, che insieme a Valeria Campagna ha scelto di lasciare il movimento civico e candidarsi, da indipendente, nella lista del Pd. Nel caso della Campagna una strada tracciata da tempo e quasi obbligata dopo la sua nomina nella direzione nazionale di Elly Schlein, nel caso di Ranieri e anche di Gianmarco Proietti (che però ha scelto di non ricandidarsi) una decisione maturata nel solco di un progetto politico alternativo che ha finito per distaccarsi nettamente da quello di Coletta.