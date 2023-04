Il Comitato di quartiere di Fossignano organizza un confronto con i vari candidati alla carica di sindaco per ascoltare le loro proposte e, soprattutto, esporre proposte ed istanze, ma non tutti. Una gaffe, un incidente di percorso forse, fatto sta che nella locandina dell'appuntamento "sparisce" il candidato di Amici per l'Italia e Fiamma Tricolore, il dottor Angelo Casciano che, raggiunto al telefono, conferma di non essere stato invitato. Ci sono solo gli appuntamenti con gli altri candidati dal 18 al 28 aprile.