Sono cinque in tutto i candidati a sindaco di Aprilia: Luana Caporaso con 8 liste, Lanfranco Principi con 7 liste, Angelo Casciano con due liste, Andrea Ragusa e Carmen Porcelli con una lista a testa. Un totale di 19 liste con ben 450 candidati in corsa per un posto in Consiglio comunale. Ecco l'elenco completo:

LUANA CAPORASO

Lista Luana Caporaso sindaca

1) ACHILLI CLAUDIA

2) BATTAGLIA VERONICA

3) BONANNI GIORGIA

4) BRILLI GIANLUCA

5) CARONE SIMONA

6) D'IGNAZIO NICOLò

7) FANTONI ANDREA

8) FEBBI CONSUELO

9) FERRERA MATTEO

10) GAMBETTI SIMONA

11) GRILLO VANESSA

12) MASSOTTI EZIO

13) MASTROCICCO GLORIA

14) MELE MARCO

15) MENICHELLI NATASCIA

16) PAPI ELEONORA

17 PASSARO FRANCESCA

18 PERUZZI MASSIMO

19 ROMANO MONICA

20 ROSSI LORENZO

21 SISTOPAOLO LAURA

22 TILIGNA DAVIDE

23 VALENZA ANNA MARIA

24 ZINGARETTI DAVIDE

Aprilia Città Civica

1) TERRA ANTONIO DETTO TONINO

2) ALLEGREZZA MARIO

3) BALDASSARRE KATIUSCIA

4) BENINI LUCIO

5) BIOLCATI RINALDI MICHELA

6) CARP BIANCA ANDREEA

7) CHIARELLO BARBARA

8) CLAZZER AURORA

9) DELLA ROSA VIVIANA

10) FALATO ANGELA GIUSEPPINA DETTA PINA

11) GIOVANNINI VINCENZO

12) IULIAN MARIANA

13) LOMBARDO LUIGI

14) LUDINI FRANCESCA

15) Mililli Pierre

16) Paolini Maurizio

17 Pieretti Roberto

18 Puleo Silvia

19 sanesi Tatiana

20 sibilia maurizio

21 tremonte maria

22 VATTONE KATIA

23 VESCHETTI ADELMO

24 VULCANO DOMENICO

Uniti per Aprilia

1) ALFANO GENNARO

2) AMATO SIMONE

3) ANDREOLLA STEFANO

4) BEDOGNI MARCO

5) BERNASCONI PAOLA

6) CARACCIOLO GIANFRANCO

7) CARISSIMI DANIELA

8) CAROZZA MENITA

9) CENCIARELLI GIORGIA

10) D'ARPINO DONATELLA

11) DI FAZIO SANTINO

12) BEVACQUA ANNAMARIA

13) FIERO ERIKA

14) FIORENTINI FABRIZIO

15) GAZZI SONIA

16) MAMMUCARI ALESSANDRO

17 MONTI SERAFINO

18 MONTI FLAVIA

19 PANICO RAFFAELE

20 PASQUALOTTO YURI

21 SAMPERI SARA

22 SUPPA ANGELO

23 TOSI MATTEO

24 ANTONIO SEBASTIANI

Aprilia Tricolore

1) ANDREA BALDAZZI

2) AMORE DANIELE

3) PASQUALONE ANTONIO

4) PUGLIESE PASQUALINO

5) FUSCO EUGENIO

6) CACCAMO SIMONA

7) CHITAS RODICA ANA

8) CERIKU ILDA

9) RULLO SAMUEL

10) STINGA VALERIA

11) BEDEI FRANCO

12) MINOCCHI FABIO

13) MATTIOLI MAURO

14) DI SILVESTRE ANTONELLA

15) TESTA MARIA GRAZIA

16) MORELLI SARAH

17 PARASCHIVOIU SILVIU

18 SALVATI ETTORE

19 VILLANI SILVESTRO

20 VASSALLO EMMA ASSUNTA

21 COMMINI LUCREZIA

22 CATENA GOFFREDO

23 PAOLONI KRISTIAN

24 GIORGI SIMONE

L'Altra Faccia della Politica

1) Zanlucchi Angelo

2) Barbaliscia Francesca

3) Cola Federico

4) Rizzardi Sandro

5) Pavoncello Laura

6) Antoniello Carmine

7) Pezzella Fabrizio

8) Orazi Luana

9) Pacillo Mauro

10) Di Martino Erica

11) Spaccasassi Stefano

12) Mango Alberto

13) Ciorciaro Antonello

14) Bazzoni Alessio

15) Antonetti Stivy

16) Grillo Alfio

17 Stillavato Roberto

18 Bonomo Natascia

19 Settanni Pasquale

20 Fiorillo Ludovica

21 Caruso Giulia

22 Bucciarelli Stefano

23 Binotti Daviana

24 Ariton Mirela

Aprilia Domani

1) DI MARCANTONIO Bruno

2) FIORATTI SPALLACCI Mauro

3) D'ALESSANDRO Alessandro

4) BENIN Barbara

5) BONOMO Corrado

6) CASONI Ugo

7) CREMONINI Francesca

8) DI FRANCESCANGELO Marco

9) LAURETTI Maria Cristina

10) FERULA Marianna

11) MELONI Sara

12) MOLINARI Alessandro

13) NOTO Antonino

14) PAMIERI Giuseppina

15) PIGNATIELLO Massimiliano

16) PORRINO Giovanna

17) POLITO Miriam

18 SPANO' Maria Antonia

19 TRENTA Marco

20 LICATA Andrea

21 MASTROMANNO Simone

22 GHIANI luigi

23 CIPRIANI Lorenzo

Forum per Aprilia

1) De Maio Pasquale detto Lino

2) Vittoriano Maria Grazia

3) Abate Luigia

4) Banzato Lucia

5) Casalini Fabio

6) Cassetta Ernesto

7) Cicciù Sabrina

8) Dell'Aquila Lorenzo

9) Fini Eugenio

10) Grippo FRANCESCO

11) Guida Mario

12) Ligia Luca

13) Morittu Elisa

14) Polverino Camilla

15) Salvatore Domenico detto mimmo

16) Tartaglia Valentina

17 Tumeo Salvatore

18 Versi Dante

19 Mambrini Bruna

20 Iadanza Rosanna

Rete dei Cittadini

1) LOMBARDI ALESSANDRA

2) FANUCCI GIANLUCA

3) NARDACCI ANNA MARIA

4) PISTOLESI ORNELLA

5) ABATINI LUCA

6) BAGAGLIA STEFANO

7) BIAGIOLI TIZIANA

8) BORELLI ELISABETTA

9) BRANCOZZI MARCO

10) CALANDRO BARBARA

11) CARDINALE ELISA

12) CARUSO MARIO

13) CASTRICHELLA ALESSANDRO DETTO CASTRI

14) CONSONI PIERO

15) DI MARZO NOEMI

16) DI SAURO ANTONIO

17 GRESTA OSCAR

18 MENCARELLI CHIARA

19 MENEGONI LUIGI ANGELO

20 MORICONE RICCARDO

21 PASQUALOTTO EUGENIA

22 PIRILLO GENNARO

23 PREZIOSI LUCA

24 RASERA DANIELA

LANFRANCO PRINCIPI

Unione Civica

1) BORTOLAMEOTTI MASSIMO

2) CATANIA LORENZO

3) CAVALLIN ILARIA

4) CENNERAZZO GIOVANNI

5) DI PIETRO ROBERTA

6) FERRANTE GIOVANNI

7) IENCO MASSIMO

8) MANNOZZI MIRELLA

9) MARCONI FABIO

10) MARINARO ROSA

11) MARTINELLI CRISTIAN DEVID

12) MASULLO ALDO

13) MENEGONI GAIA

14) MOLINARI MASSIMILIANO

15) MONTAUTI SILVIA

16) MONTEAMARO CLAUDIO

17 MORONI MARCO

18 PICCHI CRISTINA

19 SALVADORI SERENA

20 SCREPANTE ANTONIO

21 TRENTA GIOVAN BATTISTA

22 TUCCIARELLI ERIK

23 VEGLIANTI IRENE

24 VISCUSI ROSALBA



Lista civica Principi Sindaco

1) Bandinu Maria Luisa

2) Beccari Luca

3) Bianchi Sonia

4) Buticianu Giulia Aurora

5) Enderle Fabio

6) Forcina Gabriele

7) Gabanella Giuseppe

8) Giorgio Sharon

9) Lauretti Mandatori Francesca

10) Maldera Pasquale

11) Marinozzi Domenico

12) Morsillo Fabiola

13) Nicolosi Ilenia

14) Petito Giuseppe

15) Polizzi Valentina

16) Rampolla Del Tindaro Marcello

17 Rizzo Maria Grazia

18 Savini Palmarino

19 Stillavato Giorgia

20 Varricchio Mariana

21 Veri Luigi

22 Zaccone Giuseppe

23 Zarrillo Roberto

Fratelli d'Italia

1) GRAMMATICO MATTEO

2) LA PEGNA VINCENZO

3) ALTAMURA MONICA

4) BALDO EDOARDO

5) BATTISTIN AGNESE

6) BENCIVENNI ILARIA

7) CATTANEO DIEGO

8) CHIOCCA VINCENZO

9) CICOLI TOMMASO

10) CIPRIANOEMANUELE

11) COLARDO ALESSANDRO

12) D'ABRUZZO ANGELINA

13) DI LORENZO DANIELA

14) ESPOSITO LUIGI

15) LATINI CAROLA

16) LAX SALVATORE GABRIELE

17 LUCARELLI RAFFAELE

18 NAPOLITANO VERONICA

19 NICOLO' GLORIA

20 PIROCCA CRISTIANA

21 PORRETTA MONICA

22 SANNA BENEDETTA

23 SCARAMUZZA MAURO

24 SORICU GIULIA ANDREA

Lega-Salvini Premier

1) DE LUCA BRUNO

2) RAFFA GIOVANNI

3) BARBERA ALESSANDRO

4) BETTINI ROBERTA

5) AQUINO FELICIANA CIRA

6) CIERVO LUCIA

7) DEL TOSTO ANDREA

8) DI MALTA SIMONA

9) FOTI GAETANO

10) IANNOTTA PATRIZIA

11) INCANI GIANCARLO

12) LICINI MARIA GRAZIA

13) MARCHIORI ELISA

14) MARTINO ELVIS DETTO ELVIS

15) PALMIERI RITA

16) PASQUALOTTO FEDERICO

17 PECCI DARIO

18 SALZA FABRIZIO

19 FORMATO GIOVANNINA

20 NANNI MATTEO

21 MOSCARDI CRISTINA

22 MORANDINI ANDREA

23 PAZIENTI GIOVANNI

24 AZZUE' GIULIO

Forza Aprilia

1) LAZZARINI FAUSTO

2) MARCHITTI VITTORIO

3) DE ROSSI NICOLETTA

4) ZANCHI RITA

5) BATTAIOLA GIAN LUCA

6) BATTAGLIERO GIORGIA

7) BUSCALFERRI CHIARA

8) CUCCIARDI ANGELICA

9) DE LUCA UMBERTO

10) DE MAGISTRIS ANTONIA

11) DI GIORGIO MARTINA

12) LORIA GIUSEPPE

13) MACCOTTA FABRIZIO

14) MARIANI FABRIZIO

15) MUNARI STEFANIA

16) OREFICE CLELIA

17 PAPOTTO FEDERICO

18 PELLEGRINO MONICA

19 SETTE GIUSEPPE

20 SIMONELLI LEONARDO GIOELE

21 SIRAGUSA SARA

22 TRIFIRO' LUANA

23 VASSALLO PAOLA

24 RAGGIOLI DANILO

Ama (Alternativa Moderata Apriliana)

1) BOI ROBERTO

2) BAZZONI ILENIA

3) BOCCOLINI ROBERTA

4) BURRESCIA CRISTIAN

5) CICCARELLO DIEGO

6) CORRADI ENRICO

7) DI LENO VALENTINO

8) FALCO ROBERTA

9) GASBARRI PATRIZIA

10) IORILLO GIANLUCA

11) MANCUSO SABRINA

12) MARCHIONNI OMBRETTA

13) MEDDIS MANUELE

14) MENNA KATIA

15) MERLI MIRCO

16) OPPEDISANO PASQUALE

17 PATERNESI MARCELLO

18 RENZI FRANCESCA

19 SAPIO SALVATORE

20 SITTARO PAOLA

21 TREMONTINI AURORA

22 TUZI ANTONIO

23 VITA FABIO

24 ZATTONI DANIA

Aprilia Valore Comune

1) Fiore Mariateresa

2) Pietrosanti Simone

3) Velo Adelia

4) Ambrosini Bianco

5) Politi Claudio

6) Tamburella Salvatore

7) Scarso Francesca

8) Giacchetti Alessandra

9) Fivizzani Gianluca

10) Ciocio Armando

11) Gherghi Fabio

12) Molvetti Giovanni

13) Mazzocchi Federica

14) Ferrari Federica

15) Cavaricci Lorenzo

16) Marinelli Emiliano

17 Lupi Stefano

18 Frittella Sandra

19 Speranza Alessandro

20 Di Carlo Silvia

21 Todisco Siria

22 La Prova Augusto

23 Valiante Salvatore

24 Corazza Daniele

CARMEN PORCELLI

CambiAprilia

1) AHMED FAIZA

2) ARGANINI LIVIA

3) BATTISTUZZI GIOVANNI

4) BOTTALICO PATRIZIA MARGHERITA

5) CASTELLACCI ELENA

6) CITTADINI MASSIMO

7) CLEMENTE ALBERTO

8) COLANTONIO ALESSANDRO

9) CORSI ROBERTO

10) DI MARCO MARINA

11) FERRI GIORDANO

12) FIANDRA GIOVANNI

13) FINOTTI MARCO

14) GOLINI MIRKO

15) GRIFONI ALESSIO

16) LAUTIZI ANTONELLA

17 MESSINA GIOVANNI

18 NANNI NADIA

19 NARDINI MARCELLO

20 RINALDI ALESSANDRO

21 RIZZUTO ROSALBA

22 ROCCHIGGIANI GIORGIO

23 TOFANI ANDREA

24 ZONETTI ANTONELLA

ANDREA RAGUSA

Movimento 5 Stelle

1) CAPASSO BIAGIO

2) MODICA SONIA

3) CONSOLANDI ORESTE

4) LAVEZZO CHRISTIAN

5) GILIBERTI ADRIANO

6) D'ANGELO DOMENICO

7) AMATO GIOVANNI ANTONIO

8) GIANNOTTA LUCIA

9) CLEMENTE PASQUALE

10) GRIGATTI CLAUDIA

11) FIORANELLI MAURIZIO

12) LOMBARDI VANESSA

13) DI LEGGE FRANCO

14) PANVINI ROSATI LAURA

15) COLUCCI GIUSEPPE

16) PONTILI SARA

17 FORCONI PATRIZIO

18 PORTIOLI ANNA

19 GUZZON MARCO

20 SAGLIMBENE FRANCA

21 VONA GIULIA

22 ORRù COSTANTINO

23 VOLANTI MASSIMO

24 CAMPAGNA ANTONY

ANGELO CASCIANO

Amici per l'Italia

1) ALESE CLAUDIO

2) BEFANI MANUELA

3) CHIANESE MASSIMO

4) CHIARELLO MAURIZIO

5) DI TUCCIO VALENTINA

6) FORTE SIMONA

7) GIULIETTI ANITA

8) IELO MASSIMO

9) IORIO PAOLA

10) MACHINÈ MARIA ROSARIA

11) MASSARI DANIELA

12) MONACI STEFANO

13) MONGARDINI ANNA RITA

14) PASQUALOTTO FRANCO

15) PECCI FABRIZIO

16) POMPILI MARUSCHKA

17 RADICIONI JESSICA

18 RAPUANO MICHELE ORAZIO

19 SANFILIPPO CONCETTA

20 SGARRA MASSIMILIANO

21 TERRA GIAN PAOLO

22 TINELLI VERONICA

23 TIRALONGO ALESSANDRO

24 ZOTTI MICHELE



Fiamma Tricolore

1) APICE MASSIMO

2) Arresta Pietro

3) Boccolini Flavio

4) Benedetti Simona

5) Candela Jean Baptiste

6) Chiarezza Giacomo Luca

7) Cirillo Sabrina

8) D'Arpino Arianna

9) Federici Antonio

10) Fioravanti Elisabetta

11) Francesca Angelo

12) Franco Giuseppe

13) Frustaci Giuliana

14) Iannotta Fabiana

15) Labbia Ettore

16) Lori Cinzia

17 Melis Walter

18 Modica Diego

19 Pavia Giuseppe

20 Paolini Emanuela

21 Proietti Monica

22 Rossi Claudia

23 Saragoni Alvaro

24 Scottino Patrizia