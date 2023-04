«Sono dell'avviso che una campagna elettorale non si faccia denigrando gli avversari, ma proponendo qualcosa di concreto, magari proposte diverse e innovative, sempre mantenendo al centro dell'attenzione i cittadini, cittadini che spesso e volentieri vengono messi da parte. Qualcuno magari considera il voto come un assegno, a nostro avviso non può funzionare così, il cittadino deve essere coinvolto». E' il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle che per la prima volta si presenta alle elezioni comunali di Aprilia a parlare a margine della presentazione del point e del programma.

Andrea Ragusa milita nel movimento da anni. Ad Aprilia però, non si era mai trovata la quadra tra le diverse realtà che guardavano al movimento creato da Beppe Grillo, tanto che la certificazione e il simbolo del partito, non erano mai arrivati.

Oggi «Raccogliamo la sfida elettorale con Determinazione, Forza, Competenza e Verità. Corriamo da soli per Vincere. I cittadini apriliani davanti alle urne elettorali, non saranno più costretti a scegliere i soliti schieramenti, i quali (per memoria), hanno governato alternandosi questa città per ben 20 anni, ecco perché il Movimento 5 Stelle proporrà di ottenere l'opportunità di un vero e rivoluzionario cambiamento, in materia di: Ambiente, Trasparenza amministrativa, Servizi al cittadino, Partecipazione, Patrimonio, Scuola, Sviluppo, Disagi Sociali e Terzo settore, Territorio e Riqualificazione delle Periferie».

Nella lista, come sottolinea il Partito, sono state inserite «persone valide professionalmente, provenienti da varie estrazioni socio-culturali, preparate e predisposte ognuna per settore. Cittadini soprattutto ‘nuovin al panorama politico locale, persone prestate alla politica, competenti e coraggiose, coerenti nei valori e nei principi del diritto e del mandato costituzionale».

Quindi una riflessione sulle battaglie portate avanti in città e sul territorio: «Da quelle legate all'ambiente e alla sicurezza, alle scuole, alla viabilità, al decoro urbano e tanto altro ancora. La nostra bussola sarà un programma partecipato, sostenibile e coraggioso, dove i punti cardinali sono quelli che caratterizzano il nostro gruppo: attivismo, passione, competenza e trasparenza, in quanto il nostro motto è ‘Non è necessario dire la verità ai sordi, è sufficiente non mentire a chi Ti ascolta e non deludere chi si è fidato di Te'. Un affettuoso ringraziamento, per il sostegno ricevuto e la fiducia dimostrataci, vanno sia alla vice presidente del Movimento 5 Stelle Dott.ssa Paola Taverna sia all'Europarlamentare dottor Fabio Massimo Castaldo, i quali non ci hanno mai fatto mancare la loro vicinanza, l'incoraggiamento e il sostegno a questa meravigliosa avventura, per il bene del nostro territorio».