La candidata sindaco del centrodestra in visita alla Gsl di Latina Scalo. Celentano: "Un'eccellenza che investe sul territorio, con attenzione all'ambiente e impegno sociale. Con noi un Comune amico delle aziende"

La candidata sindaco Matilde Celentano è stata in visita, questa mattina, alla Gsl di Latina Scalo. Un'azienda a conduzione familiare, fondata nel 1986 dall'imprenditrice Dolores Pitoni, che ha saputo poi cogliere l'opportunità del franchising della General Logistics Systems, compagnia leader nel trasporto di merci e contratti logistici internazionali. La sede di Latina Scalo è tra le più importanti in Italia, in termini di movimentazioni di merci, sfruttando anche la vicinanza con l'aeroporto di Fiumicino.

La candidata sindaco di centrodestra, accompagnata da Fabio Pietrosanti, figlio della signora Dolores, scomparsa lo scorso anno, ha potuto visitare i diversi reparti nel sito di via delle Industrie e la nuova struttura di Tor Tre Ponti, frutto di recente investimento della famiglia Pietrosanti con l'acquisizione dei capannoni ex Pacifico.

"Si tratta di un'eccellenza del territorio che dà occupazione a 150 persone - ha affermato Celentano - e che nell'immediato futuro ha previsto l'assunzione di altri 100 lavoratori per la nuova struttura dedicata ai servizi per l'e-commerce".

Tra una ventina di camion per il carico e lo scarico merci e una settantina di furgoni per la distribuzione, Celentano ha apprezzato la presenza di mezzi elettrici, a testimonianza dell'attenzione alla sostenibilità.

La candidata Celentano e l'imprenditore Pietrosanti si sono trovati subito d'accordo su alcune tematiche ed in particolare sulla difesa dell'ambiente e sulle politiche sociali, per una cultura diversificata e allo stesso tempo inclusiva.

"Mi ha fatto molto piacere apprendere che il dottor Pietrosanti sta valutando, insieme ad associazioni che operano sul territorio, la possibilità di rendere operativa una formula lavorativa, di consegna merci con cargo bike elettriche, flessibile e di vicinato, pensata per persone con determinate disabilità", ha sottolineato Celentano.

"L'amministrazione che intendo guidare – ha concluso la candidata sindaco – sarà al fianco delle eccellenze imprenditoriali che investono sul territorio e che portano lavoro. ‘Decisamente Latina', il nostro slogan, significa anche questo: stare vicino alle imprese agevolando lo sviluppo, con meno burocrazia, con le infrastrutture. Vogliamo un Comune amico delle aziende".