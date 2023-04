A Campodimele tutte le liste sono state ammesse alla competizione, tranne una. Ad essere dove era stata ricusata è la lista Pignalberi sindaco, che ha fatto ricorso e oggi il Tar lo ha rigettato, dunque non parteciperà alle elezioni amministrative di Campodimele.



Per quanto riguarda Lenola bisognerà raggiungere il quorum minimo del 40% degli elettori perchè In caso contrario la consultazione non sarà ritenuta valida.

A Campodimele, dunque, saranno otto le liste in corsa. Situazione curiosa per un piccolo comune in cui i votanti sono meno di 500.