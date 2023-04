"La Banca d'Italia deve diventare la casa dei ragazzi e delle ragazze di Latina". Così, Valeria Campagna, candidata del PD alle elezioni comunali, in una nota. La già Consigliera Comunale e Provinciale ha riproposto il tema dell'edificio sito in piazza della Libertà poiché: "Uno dei problemi di questo ultimo anno e mezzo è stata la paralisi amministrativa. Purtroppo, siamo stati più in campagna elettorale che al governo. Il voto del 14 e 15 maggio è anche un voto per sbloccare opere rimaste in sospeso. Nel 2021 ho presentato una mozione consiliare che destinava questo spazio di quasi 4mila metri quadrati ad attività legate alle esigenze giovanili. Spazio acquisito al patrimonio comunale con grande visione e coraggio, grazie all'amministrazione Coletta ed in particolare al lavoro degli ex assessori Emilio Ranieri e Gianmarco Proietti. Mozione alla quale la destra votò contro, e parliamo della stessa destra che oggi in campagna elettorale dice di essere dalla parte dei giovani".

Su cosa fare della Banca d'Italia, Campagna ha detto: "Ho raccolto molti spunti tra i ragazzi e le ragazze della città ed ho intenzione di continuare a raccoglierne perché è da lì, dalle idee e dai desideri dei giovani, che bisogna partire. Gli stimoli finora ottenuti sono uniti da un filo rosso: la Banca d'Italia deve diventare la soluzione per sopperire all'annosa carenza di spazi che c'è a Latina. Dobbiamo immaginare di creare aule per lo studio e per il coworking. Ma anche una nuova biblioteca comunale moderna ed attrezzata, in grado di erogare un servizio H24. Inoltre, potrebbe ospitare anche spazi culturali ed associativi, diventando così un vero e proprio punto di riferimento per convegni, presentazioni, eventi, concerti e quanto altro la cultura latinense richieda. Deve e può diventare, quindi, un edificio dialogante con gli altri luoghi culturali della città".

E ancora: "La coalizione Coletta ha inserito il tema nel programma di governo: votare Coletta e Partito Democratico vuol dire anche sbloccare l'iter del progetto e fare un passo verso la realizzazione della Banca d'Italia. Da parte mia, invece, ci sarà l'impegno massimo per monitorare l'andamento della procedura e per stimolare l'ente a perseguire questo indirizzo. È anche per questo, per portare avanti questa battaglia, che mi candido per entrare in Consiglio Comunale".

"La Banca d'Italia – conclude Campagna – oltre ad essere un'occasione per quanto concerne la tematica degli spazi, potrebbe davvero cambiare i connotati di un pezzo di città. Contribuirebbe, infatti, a sviluppare il centro storico e darebbe vivacità alla piazza. È un'occasione storica per Latina e non possiamo farcela sfuggire".