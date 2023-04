L'eurodeputato del M5S, Fabio Massimo Castaldo, visita l'ex Freddindustria e il borgo di Campoverde, annunciando il suo sostegno alla candidatura a sindaco di Andrea Ragusa. Ieri l'europarlamentare pentastellato ha svolto un tour in città, insieme agli attivisti e ai candidati del Movimento 5 Stelle, concentrandosi sulle criticità ambientali di Aprilia. Perciò la visita è iniziata all'ex Freddindustria, il complesso industriale dismesso diventato nel corso degli anni una discarica a cielo aperto, interessato a inizio a febbraio da un incendio. La necessità di una bonifica del sito (dove si trovano tonnellate di rifiuti) ma anche i dubbi sul piano presentato della proprietà, che intende realizzare delle palazzine nell'area tramite una variante al Prg, sono stati al centro degli interventi dei candidati Adriano Giliberti e Sonia Modica. E questo tema Castaldo ha annunciato il massimo impegno. «Dobbiamo vigilare e vogliamo essere forza motrice nel Consiglio comunale - ha detto Castaldo - per mettere in sicurezza l'area, eliminare qualsiasi forma di sversamento illegale, far sì che la progettazione che insisterà sul sito, utilizzando anche le risorse del Pnrr, porti servizi alla cittadinanza. Non possiamo permettere che zone abbandonate diventino aree dove si cementica in modo selvaggio, questo è il nostro obiettivo e lo faremo con impegno affinché si pensi a dare una risposta al servizio della comunità, Perciò saremo al fianco di Andrea Ragusa».

Il tour poi è continuato nel borgo di Campoverde, dove si è discusso della valorizzazione e dei beni paesistico-ambientali. Con Castaldo è stato così fatto un sopralluogo anche nel complesso storico-archeologico del Borgo S. Pietro in formis. .