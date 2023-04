Luigi De Magistris si schiera con CambiAprilia e la candidata a sindaco Carmen Porcelli. L'ex magistrato già sindaco di Napoli, che alle ultime elezioni nazionali ha guidato Unione Popolare, mercoledì 26 aprile sarà ad Aprilia per parlare di "legalità e il ruolo delle istituzioni". L'incontro si terrà alle 18.00 nell'auditorium dello Sporting Village in via Carroceto. «Nel ruolo di sindaco di Napoli ha dato una svolta legalitaria e di sviluppo dell'immagine della città. - spiega la lista CambiAprilia - De Magistris è stato artefice di importanti cambiamenti a Napoli: dalla riduzione dei tempi di pagamento ai fornitori del Comune, alla creazione di un registro delle unioni civili, dalla pedonalizzazione del lungomare, ad una politica volta ad incrementare la presenza turistica in città attraverso il restauro o la riqualificazione di monumenti, fontane ed edifici storici ed il rilancio di luoghi significativi della città; dall'incremento delle aree verdi, alla trasparenza dell'attività del consiglio comunale, con un'attenzione alle gare d'appalto, alla sostituzione dei vecchi mezzi pubblici con modelli più ecologici». Con la giornalista e candidata sindaco Carmen Porcelli e Luigi De Magistris parleranno di bene comune, un concetto che secondo Aristotele era lo scopo della politica e la sua dimensione qualificante, quali sono gli strumenti utili al raggiungimento di questa "pubblica felicità" e quali , invece, le ragioni per cui si spezza "l'amicizia civile" e si resta in balìa dei poteri forti. Tutto ciò partendo sempre dal concetto che solo seminando la legalità si raggiunge il bene comune. Acqua, rifiuti, inquinamento e legalità saranno i temi che si affronteranno.