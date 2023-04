La prima uscita pubblica della coalizione di centrosinistra di Terracina, organizzata lunedì pomeriggio in una piazza Garibaldi affollata da militanti e simpatizzanti, ha avuto un ospite di riguardo. Roberto Fico, già presidente della Camera dei deputati, ha infatti accolto con piacere l'invito del Partito democratico, del Movimento 5 Stelle, del Comitato Terracina Rinasce e del candidato a sindaco Fabrizio Di Sauro che hanno voluto subito mettere sul piatto della campagna elettorale in vista delle amministrative un tema molto sentito dalla coalizione come quello dell'etica in politica. «Nonostante il tema scelto fosse tutt'altro che scanzonato - ha spiegato la capolista dei Cinque Stelle Gaia Pernarella al termine dell'incontro che l'ha vista accanto, oltre che allo stesso Di Sauro, al segretario Pd Pierpaolo Chiumera e al coordinatore della comunicazione di Terracina Rinasce Maurizio Recchia -, la presenza di Fico ha riportato in città un sentimento di comunità e rispetto per le istituzioni che forse non si respirava da un po'».

Sollecitati dalle domande del giornalista Francesco Furlan nel ruolo di moderatore, i big del centrosinistra hanno toccato temi di valenza nazionale partendo dalle celebrazioni del 25 aprile fino ad arrivare a vicende di ambito territoriale e comunale, come la gestione dei beni comuni, la tutela del paesaggio e i rapporti tra il tessuto economico e le istituzioni locali. «Di fronte alle grandi sfide che ci attendono - ha sottolineato Di Sauro ponendo l'accento sulle priorità segnate in agenda -, serve un nuovo modo di pensare l'organizzazione urbana, il miglioramento della qualità della vita, l'inclusione sociale e la coesione territoriale».

Roberto Fico, dal canto suo, ha esortato la coalizione a lavorare compatta «affinché Terracina diventi un laboratorio politico che riporti in auge i valori politici di democrazia, solidarietà e sostenibilità da cui ripartire per ricostruire una comunità sana e fiorente».