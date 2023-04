Alcuni suoi sostenitori imbrattano di manifesti le plance elettorali "rovinando" la campagna green avviata in queste elezioni ammnistrative. Per questo Luana Caporaso, candidata a sindaco della coalizione di Aprilia (sostenuta dalla maggioranza), ha voluto rimediare allo "scivolone" compiuto da alcuni attivisti con un post di scuse su facebook. "Ieri pomeriggio alcuni attivisti che supportano la mia candidatura a sindaca, nell'affiggere manifesti della mia campagna, hanno occupato erroneamente plance non assegnate alla nostra coalizione. Appena appresa la notizia - scrive Luana Caporaso - mi sono attivata per fermare le affissioni e, nella giornata di oggi, procederemo a rimuovere i manifesti e ripulire le plance. Vorrei scusarmi con candidati e candidate delle altre coalizioni, per un episodio che non rispecchia il mio e nostro modo di fare politica. E sopratutto non rispecchia le modalità con cui vogliamo confrontarci con chi - legittimamente - si candida come noi alla guida della città