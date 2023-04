"In cielo ti accompagnino gli angeli. Addio Andrea Augello, rimarrai per sempre nei nostri cuori". E' il messaggio di cordoglio postato su Facebook da Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio ed esponente di Fdi, per la scomparsa del marito, il senatore ed ex sottosegretario Andrea Augello. Il senatore di Fratelli d'Italia era da tempo malato. Nell'Aula del Senato, a dare la comunicazione ai colleghi, è stato il presidente Ignazio La Russa.

Augello è stato eletto nel 2022 come capolista al Senato per Fratelli d'Italia nel Lazio. Era particolarmente legato a Latina dove era venuto spesso per iniziative, convegni e manifestazioni.