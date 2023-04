Fratelli d'Italia lancia la sua sfida in vista delle elezioni amministrative: essere il traino del centrodestra per condurre alla vittoria Lanfranco Principi. Un messaggio chiaro quello inviato durante la presentazione della lista di FdI, un incontro che ha visto la partecipazione dell'europarlamentare Nicola Procaccini, del senatore Nicola Calandrini, del consigliere regionale Vittorio Sambucci e dei consiglieri comunali Vincenzo La Pegna e Matteo Grammatico. Tutti uniti nel sostenere la candidatura di Principi, invitando i candidati e i sostenitori a fare squadra per ottenere la vittoria. «Mettiamo in campo un gruppo del quale sono orgoglioso - ha detto il portavoce Grammatico - e mi auguro che il 15 maggio festeggeremo. Aprilia deve cambiare rotta: la politica è uscita dal dibattito locale, i cittadini sembrano essersi disabituati a parlarne, mentre invece deve tornare centrale». Il capogruppo La Pegna ha voluto comemmorare il senatore Andrea Augello scomparso poche ore prima e tutta la platea si è unita in un applauso.

Procaccini invece ha sottolineato l'importanza del gruppo per vincere questa sfida elettorale. «Vedo un bel mix di uomini e donne che convergono in questa speranza chiamata Fratelli d'Italia, con valori di centrodestra antichi a moderni: lavoro, famiglia, amore per la città e per la Patria. E serve - ha detto l'eurodeputato - un sindaco concreto, con delle competenze e delle attitudini sviluppate nel corso del tempo, quello che si verifica proprio con Lanfranco Principi. Ho fatto il sindaco di Terracina e so bene che è un lavoro di trincea, dove le persone chiedono risposte e soluzioni. E non può essere solo il primo cittadino a dare le risposte, perciò c'è bisogno di una squadra, anche chi non farà il consigliere dovrà essere coinvolto perché il risultato elettorale è figlio del contributo di tutti. Affidare solo a un simbolo la speranza di vittoria sarebbe un errore, perché le idee camminano sulle gambe degli uomini. Ma credo che oggi Aprilia debba sfruttare questo "allineamento di pianeti", non rimanendo isolata rispetto a Regione e governo. I fondi del Pnrr rappresentano un'opportunità da sfrutture nel miglior modo possibile».

Il candidato sindaco ha invece fatto capire di puntare sul contributo di FdI per ottenere il successo. «Sono sicuro - ha detto Principi - che Fratelli d'Italia farà un risultato che lascerà il segno. Negli ultimi 14 anni Aprilia è stata gestita quasi come un affare di famiglia. Si vantano di aver fatto pervenire 39 milioni del Pnrr, in molti casi fondi dovuti e legati solo al numero di abitanti. Siamo determinati ad andare avanti. Dobbiamo mettercela tutta per cambiare la nostra città».