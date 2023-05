Una cittadella dello sport, un museo civico e un nuovo polo fieristico per rendere Aprilia una città più ambiziosa. Sono queste le proposte che arrivano dalla candidata sindaco Luana Caporaso, che ieri ha scelto di visitare il palazzetto dello sport ormai ultimato per sottolineare l'impegno della coalizione Aprilia Civica nella creazione di nuovi impianti. «Vogliamo investire, anche più di quanto non abbiamo fatto in questi anni, sulla riqualificazione di spazi pubblici, nell'ottica di creare luoghi vivi - afferma - e connessioni tra le tante realtà che animano la città. Il nuovo palazzetto dello sport dovrà essere al centro di una grande area, una cittadella dello sport che metta in relazione lo stadio Quinto Ricci, il nuovo pallone tensostatico del basket e il più grande parco cittadino che proprio qui abbiamo intenzione di realizzare».

Ma per la candidata sindaco un altro appuntamento da non perdere è il 90esimo anniversario della fondazione di Aprilia, in programma tra tre anni. Una data nella quale spera possa essere pronto il futuro museo civico. «Il 2026 sarà un anno centrale per la prossima consiliatura, credo che possa rappresentare per la città una grande occasione, un anno per esporre le nostre capacità di organizzare eventi, per mostrare i nostri prodotti, le nostre abilità artistiche, le nostre eccellenze nella musica e nella cultura. In questo senso il luogo simbolo che vogliamo realizzare sarà il museo civico di Aprilia, che sorgerà nel palazzo municipale di piazza Roma».

Infine sempre in ambito di nuove opere pubbliche sottolinea l'impegno della coalizione civica per realizzare il nuovo polo fieristico di Campoverde, uno spazio che permetterà di dare nuova linfa vitale al mercato dei fiori e alla Mostra Agricola. «Aprilia è la città del lavoro e noi vogliamo incoraggiare questo elemento caratterizzante, supportando l'innovazione e accompagnando le attività produttive. Per questo - continua - alcune idee del nostro programma come l'incubatore per start-up, il biodistretto alla nuova viabilità per il centro cittadino e la nuova area fiere di Campoverde hanno il compito di stimolare una nuova stagione per la città».