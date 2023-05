La candidata sindaco Carmen Porcelli si schiera in difesa dell'acqua pubblica con la lista CambiAprilia e attacca la coalizione civica, che negli ultimi anni ha invertito la rotta rinunciando alla battaglia intrapresa nel 2009 da Domenico D'Alessio. Un aspetto sottolineato alcuni mesi fa anche da Alberto De Monaco del comitato acqua pubblica, quando con un duro comunicato diede dei «voltagabbana» al sindaco Antonio Terra e all'assessore ai Lavori Pubblici Luana Caporaso, oggi candidata sindaco della maggioranza. «Finalmente anche il comitato Acqua pubblica interviene sul voltafaccia della coalizione civica. Da almeno un anno - spiega Carmen Porcelli - abbiamo portato a conoscenza dei cittadini l'assurda transazione che il Comune di Aprilia ha siglato con la società che gestisce il sistema idrico integrato dell'Ato4. Dopo anni di impegno per aiutare i cittadini ad avere la restituzione delle somme versate a titolo di consumo dell'acqua sul conto corrente postale del Comune, ci siamo fatti promotori di un ordine del giorno sul Ddl concorrenza che, pensavamo, l'amministrazione comunale di Aprilia non avrebbe avuto alcun problema ad approvare. Ci eravamo sbagliati. E clamorosamente, segno che in questi anni la propaganda sull'acqua pubblica è stata solo un modo per carpire la buona fede dei cittadini e, soprattutto, il loro voto».

La candidata sindaco di CambiAprilia sottolinea invece come l'amministrazione Terra non abbia fatto nulla per opporsi al Ddl concorrenza, facendo cadere nel vuoto la richiesta di votare una mozione in Consiglio. «Dal consiglio di Aprilia - continua - doveva arrivare una decisa opposizione al tentativo del Governo di porre limiti al potere dei Comuni italiani per la gestione pubblica dei servizi pubblici locali. Perciò avevamo inviato una proposta ai consiglieri di ordine del giorno per la tutela dell'autonomia del Comune in relazione alla gestione dei servizi pubblici. Votare a favore dello stralcio dell'art. 6 del Ddl Concorrenza, vuol dire rispettare la volontà popolare, da troppi anni disattesa, ed impedire che venga tradita. Inoltre il Comune di Aprilia ha deciso di deporre l'ascia di guerra con il gestore del Servizio Idrico Integrato e lo ha fatto impegnando fino al bilancio di previsione 2025/2027, la somma di 2.418.898 euro necessaria al pagamento della transazione con Acqualatina».