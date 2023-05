Dopo una lunga maratona, la massima assise del Comune di Itri, venerdì 28 aprile, ha licenziato il bilancio di previsione 2023-2025. Maggioranza compatta quella che sostiene il Sindaco Giovanni Agresti, chiara ed esaustiva come da sempre la relazione del delegato al bilancio ed alla programmazione del Comune di Itri, Dott. Antonio Ruggieri. La manovra contiene non poche ed importanti novità per il cittadino. Sul lato spesa, si prevede l'assunzione impiegati (dipendenti e funzionari) per rafforzare la macchina amministrativa, ottimizzare il rapporto tra dipendenti e tra questi e il cittadino.

Garantiti tutti i servizi alla persona, l'implementazione per il sociale di altri servizi, come ad esempio, l'apertura del centro diurno per disabili. In questa sede si è tra l'altro previsto l'accensione di un mutuo per la ristrutturazione della biblioteca comunale.

Sul lato entrate, l'attività di controllo e di recupero dell'evasione tributaria procedere in modo ancora più intenso al fine di garantire una giusta contribuzione di tutti alla spesa pubblica. Resta confermata la politica tributaria cittadina, lasciando le aliquote intatte senza aumenti, e meno tasse dopo anni a seguito della riduzione del valore delle aree edificabili nelle zone agricole. Non ultima e grande opportunità desiderata da tempo un provvedimento a vantaggio del cittadino e delle casse comunali, l'approvazione dello schema di convenzione del regolamento per la trasformazione del diritto di superficie sugli alloggi realizzati in ambito dei piani di zona e per edilizia popolare, che consente finalmente l'eliminazione dei vincoli per la disponibilità e per cessione da parte del cittadino di tali immobili. Molto soddisfatto il primo cittadino Giovanni Agresti: "Il lavoro certosino compiuto da questa amministrazione ha consentito di reperire molte somme indisponibili e precedentemente lasciate vincolate nel Bilancio. Una giusta ripartizione di spesa unita alla volontà di rilanciare i comparti economico / produttivi cittadini, hanno fatto si di approvare il Bilancio avendo grandi prospettive di crescita nei prossimi anni".

Importanti iniziative e che anticipano di poco altre novità importanti che arriveranno nel documento di prossima approvazione, il consuntivo dell'anno 2022.