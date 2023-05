Il Consiglio provinciale ha approvato nella seduta di questa mattina il Rendiconto della gestione per l'anno 2022.

Ad illustrare nel dettaglio i risultati dell'amministrazione il dirigente Francesco Carissimo il quale ha sottolineato come siano stati effettuati investimenti per circa 35 milioni di euro, 14 dei quali sono già stati completamente utilizzati, 8 per l'edilizia scolastica e 7 per la viabilità. I rimanenti 20, riferiti ad interventi già avviati, saranno impiegati nel 2023 a completamento delle attività intraprese.

Per quanto riguarda l'avanzo di amministrazione, al netto delle quote vincolare e accantonate, la quota di avanzo libero ammonta a 537mila euro, cifra decisamente inferiore a quella dell'anno precedente, che era pari a 3.300.000 euro.

Tali risultanze evidenziano la maggiore capacità di spesa e la gestione più dinamica delle risorse mostrata dall'Ente nel corso del 2022.

Questa somma resta, comunque, a disposizione quale fondo di garanzia per eventuali spese impreviste.

Nel corso del 2022 l'ente ha anche dovuto affrontare maggiori spese per le utenze, passate da 2,5 milioni a più di 4 milioni di euro a causa degli aumenti energetici. Le spese aggiuntive sono state in parte compensate dai vari Decreti Ministeriali finalizzati ad aiutare gli Enti Locali a fronteggiare tali aumenti e in parte coperte con una ricognizione puntuale delle somme a disposizione che ha permesso alla Provincia di poter impiegare tutte le risorse di bilancio.

I pagamenti complessivi dell'Ente nel corso dell'esercizio 2022 ammontano a 95 milioni di euro e sono stati destinati soprattutto a interventi di edilizia scolastica e viabilità.

Tali risorse finanziarie, immesse sull'economia del territorio, hanno sicuramente prodotto importanti ricadute su tutti i comparti interessati.

"E' positivo il fatto – ha sottolineato nel suo intervento il presidente Gerardo Stefanelli – che siamo riusciti ad impiegare quasi tutte le somme disponibili. Abbiamo messo in campo una gestione lineare, delle risorse e delle attività, riuscendo ad utilizzare quasi 35 milioni di euro in grossa parte spesi per l'edilizia scolastica.

Sono in programma per l'estate lavori e interventi in numerosi istituti della provincia e l'impegno è quello di ridurre al minimo i disagi per gli studenti".

Il Consiglio ha inoltre approvato il Regolamento generale delle entrate provinciali, semplificando e razionalizzando anche in questo caso, il funzionamento del servizio riscossione dell'ente.

In questo regolamento, è stata tra l'altro prevista, una forma di rateizzazione molto favorevole ed a vantaggio di quei cittadini che pur volendo ottemperare ai propri obblighi tributari, si trovino in temporanea difficoltà economica.