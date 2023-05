È ancora in corso la visita a Terracina del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano che, accompagnato dell'europarlamentare Nicola Procaccini, dal candidato a sindaco della coalizione del centrodestra Francesco Giannetti e dal soprintendente ai beni culturali Francesco Di Mario, ha promesso ulteriori fondi per il Teatro Romano di piazza Municipio così come ha fatto visita al Tempio di Giove.

"Terracina è un patrimonio di tutti - ha dichiarato Sangiuliano - e sarà nostra cura fare in modo che venga sempre più apprezzata dai turisti".