Il capo di gabinetto del Comune di Aprilia, Eva Torselli, lascia gli uffici di piazza Roma per entrare nello staff del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. Ieri è stato il suo ultimo giorno di lavoro in Municipio, nel quale ha salutato con un brindisi il sindaco Antonio Terra, i componenti della giunta e i dipendenti comunali. Da lunedì infatti prenderà incarico nel palazzo in via Rosa Raimondi Garibaldi per una nuova avventura professionale. Si conclude così un'esperienza politica durata 10 anni con l'amministrazione comunale: prima come assessore alle Politiche Sociali (dal 2013 al 2018) e poi negli ultimi 5 anni come braccio destro del primo cittadino. «Il ruolo da capo di gabinetto è diverso da quello di assessore ma ha comunque dei punti in comune, perché in entrambi i casi conta sapersi relazionare con gli altri. Certo, gli interlocutori sono diversi ma l'importante è sapersi interfacciare con tutti. In questi anni - spiega Eva Torselli - ho fatto da interlocutore con i vari assessorati, comprendendo bene la macchina amministrativa.

Mi sono interessata a molte vicende ma rimanendo dietro le quinte, perché questo è sia un ruolo tecnico che politico. Bisogna avere la capacità di comprendere i momenti dell'attività amministrativa, fare un passo indietro quando è necessario oppure il contrario, devi guardare da lontano ma poi nemmeno troppo».

E nel nuovo incarico in Regione porterà il bagaglio di esperienza acquisita. «Sono motivata a fare bene. E' in incarico fiduciario ma se mi è stata accordata questa fiducia è perché è supportata da serietà, professionalità e competenza. Sono una persona - continua Eva Torselli - che non si risparmia, lo ho dimostrato in tutte le mie esperienze lavorative. Di certo porterò Aprilia nel cuore anche in Regione e mi adopererò per fare qualcosa di positivo per questa città, qualunque sia la prossima amministrazione comunale».