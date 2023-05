Il Ministro Giuseppe Valditara arriva ad Aprilia per sostenere il candidato sindaco Lanfranco Principi. Il ministro dell'Istruzione e del Merito oggi è stato ad Aprilia per parlare del monto della scuola e per supportare la corsa elettorale del candidato del centrodestra. All'incontro erano presenti anche la deputata della Lega onorevole Giovanna Miele, il consigliere regionale Orlando Angelo Tripodi e i consiglieri provinciali della Lega Franco Cardinale e Federica Felicetti. "E' una grande emozione avere con noi Giuseppe Valditara - afferma il candidato sindaco Lanfranco Principi – anche perché è la prima volta che Aprilia ha l'onore di ospitare un ministro all'Istruzione. Le siamo grati per averci scelto nonostante i numerosi impegni. Questa città per tredici anni è stata amministrata da una giunta che si presenta come civica, ma che oggi ospita al suo interno elementi chiaramente riconducibili al Pd e ad altri partiti del centrosinistra. Il nostro obiettivo, con l'aiuto di tutti i cittadini che in questi anni non si sono sentiti ascoltati e rappresentati, è quello di riportare la nostra coalizione alla guida della città. Credo che la lista della Lega possa darci grandi soddisfazioni. La vittoria è vicina, non dobbiamo arretrare di un millimetro se vogliamo che i nostri progetti a favore della collettività prendano forma".

"Sono onorato- dichiara il ministro Valditara – di trovarmi ad Aprilia insieme a un candidato come Lanfranco Principi, una persona eccezionale e concreta. Alla sinistra parolaia e fumosa, noi contrapponiamo i fatti e la concretezza propria del centrodestra. Nel mio ruolo istituzionale ho particolarmente a cuore temi come l'alternanza scuola-lavoro e la riforma della pubblica istruzione. E' importante fornire ai giovani gli strumenti per potersi affermare. La nostra sfida è quella di valorizzare il merito, i talenti individuali di ciascuno. Per questo ritengo fondamentale garantire una formazione che sia meno astratta e sempre più orientata alla valorizzazione delle capacità personali. E' importante attribuire un giusto ruolo alla scuola professionale, che pone un argine al rischio di dispersione scolastica e permette ai ragazzi di avere tutti gli strumenti per potersi inserire nel mondo del lavoro. Oggi ho incontrato ad Aprilia una grande squadra, tornerò dopo il 15 maggio per festeggiare il nuovo sindaco".