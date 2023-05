Luana Caporaso punta sulla sicurezza annunciando passi avanti per dotare la città di un commissariato di Polizia. Quella di ieri per la candidata sindaco della coalizione civica è stata una giornata impegnativa, iniziata in piazza della Comunità Europea per parlare di sicurezza e rivendicare il merito di aver realizzato l'opera dopo decenni di attesa. «Ho scelto questo luogo non a caso, credo che una città più sicura - afferma - sia una città in cui nessuno si sente solo. Ci sono molti modi per farlo: penso che realizzare e riqualificare spazi come questo, in quartieri magari difficili e farlo insieme ai cittadini, alle associazioni, ai comitati sia proprio uno di questi modi. In molti non avrebbero scommesso sulla capacità di conservare la bellezza di questo spazio». Inoltre la candidata sindaco di Aprilia Civica ha annunciato un altro passo avanti per dotare la città di un commissariato di polizia. «In questi anni - commenta Luana Caporaso - abbiamo avviato l'iter per dotare Aprilia di un commissariato di Polizia, più che necessario in una città grande come la nostra. La richiesta ha già ricevuto il via libera del Governo nel 2020 e proprio negli ultimi giorni è stato firmato il contratto di locazione necessario a finalizzare questa importante operazione. Vogliamo poi stipulare protocolli d'intesa con gli organi di polizia e gli enti di controllo, anche con l'installazione di telecamere di videosorveglianza nelle aree maggiormente a rischio, opera già avviata».

La candidata civica si è poi soffermata sugli aspetti legati all'educazione e al rafforzamento del senso di comunità: «la sola presenza di forze di polizia o di telecamere di videosorveglianza non basta. Vi è un'azione che vogliamo e dobbiamo fare per prevenire il mancato rispetto delle regole. Per questo, vogliamo sostenere, progetti di educazione civica, stradale e di educazione alla legalità e continuare a promuovere iniziative volte alla diffusione dei valori di legalità, della lotta alla criminalità organizzata e a pratiche di sfruttamento come quella del caporalato. Dobbiamo scommettere ancor di più sul senso di appartenenza alla nostra comunità cittadina, vero antidoto all'illegalità. Incoraggiando e sostenendo le tante associazioni che quotidianamente si occupano della diffusione di valori legati alla cultura apriliana e alla coesione sociale.

"Infine – ha aggiunto la vicesindaca di Aprilia – vogliamo intervenire anche nei processi interni dell'amministrazione. Nel settore degli appalti pubblici, ad esempio, oltre alla scrupolosa applicazione delle normative nazionali, desideriamo implementare – con il supporto della Prefettura - una white list comunale, da aggiornare costantemente, che contenga società ritenute affidabili, allo scopo di individuarle con più rapidità ed efficienza. A tutela dei lavoratori promuoviamo inoltre l'adesione al protocollo per la sicurezza nei cantieri pubblici. Costruire una città sicura è possibile – ha concluso Luana Caporaso – è un percorso che chiede la partecipazione e il coinvolgimento di tutti e tutte: dei cittadini e delle cittadine, delle associazioni e delle forze di polizia. Per non lasciare spazio alla paura, ma proteggere e coltivare la liberta? e il benessere di tutti".