Una città a misura di anziano. E' questa la proposta lanciata dal candidato sindaco del M5S, Andrea Ragusa, che sottolinea i diversi progetti che il movimento intende attuare per venire incontro alle persone della terza. "Ad Aprilia sono stati censiti ben 14 mila over 65, una fetta importante della popolazione che va assolutamente valorizzata. Per noi del Movimento 5 Stelle, le persone anziane sono un valore e un patrimonio da coinvolgere nella programmazione dell'attività amministrativa. Non sono una categoria da considerare debole, possono fornire il loro contributo in ogni aspetto della vita della nostra comunità. Abbiamo inserito nel nostro programma una serie di proposte che puntano quindi a valorizzare gli over 65 sostenendoli in quello che definiamo un "invecchiamento attivo". L'invecchiamento attivo è stato definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 2002 come "il processo di ottimizzazione delle opportunità di salute, partecipazione e sicurezza per migliorare la qualità della vita delle persone che invecchiano". Per questo sarà fondamentale programmare nuovi servizi come quello del "Nonno vigile", un servizio su base volontaria, socialmente utile e un'occasione di socialità per le persone più mature. L'attività consiste prioritariamente nella sorveglianza presso le scuole della città e di alcuni attraversamenti pedonali, in giardini e parchi comunali e in altri luoghi pubblici o aperti al pubblico. Questa attività di volontariato potrà anche essere di supporto alla Polizia Locale di Aprilia, sollevando gli agenti da un'incombenza quotidiana di non poco conto. Le stesse persone anziane potranno anche essere coinvolte in progetti che riguardano la cura del verde nelle scuole e nelle aree pubbliche divenendo, anche in questo caso, un valido aiuto per gli operatori della Progetto Ambiente (a cui ora è affidato il servizio). Organizzeremo, sempre su base volontaria, dei corsi di Rianimazione e Defibrillatore (BLSD). Nei centri anziani e presso i comitati di quartiere dovranno essere installati dei defibrillatori automatici (DAE). Sappiamo che – secondo dati Istat – le cause di morte più frequenti in Italia sono le malattie ischemiche del cuore (75.098 casi), le malattie cerebrovascolari (61.255) e altre malattie del cuore (48.384). Per questo avere a disposizione un defibrillatore e saperlo usare rappresenta, per noi, un valore aggiunto. Rendere più semplice la vita di una persona anziana significa anche permettergli di muoversi in autonomia: noi dei 5 Stelle, quindi, intendiamo sostenerli anche nell'uso dei trasporti pubblici attivando il servizio anche nei festivi per permettergli di partecipare alle attività della città. Considerando anche la gratuità del trasporto pubblico locale per gli over 70, come avviene a Roma o sui treni di tutta la regione Lazio".

Per il candidato pentastellato andrà anche pianificata la possibilità di mettere a disposizione degli alloggi per i familiari delle persone anziane che vengono ricoverate. "Ciò può essere fatto stipulando convenzioni direttamente sul territorio. E poi c'è il "Cohousing" in cui noi crediamo molto. Si parla più esattamente di cohousing sociale, definendo il termine con la traduzione italiana di coabitazione solidale. In effetti il progetto cohousing si può paragonare ad una sorta di condominio che è costituito da un gruppo di vicini che partecipano alle stesse finalità. È prevista quindi la possibilità di avere degli alloggi privati, corredati da ampi spazi comuni destinati all'uso collettivo e alla condivisione tra i coresidenti. Un modo concreto, dunque, per sostenere le persone anziane che rischiano di rimanere sole permettendogli di conservare le abitudini, gli interessi di vita e la propria autonomia. Un'ultima attività, ma che sarà la prima della nostra consiliatura a cui dare corso, è quella della stipula delle convenzioni autorizzative all'esercizio dei centri anziani cittadini, ora APS, dell'impegno a garantire le manutenzioni ordinarie e il pagamento delle utenze dei locali dei centri oltre che a riconoscere agli stessi un contributo annuale per sostenere almeno le spese obbligatorie minime per i loro funzionamenti e, secondo le disponibilità, sostenere anche parte delle attività del centro così come previsto dalla normativa regionale vigente in materia