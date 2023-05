Nessun confronto tra i due candidati sindaco di Latina Matilde Celentano e Damiano Coletta. L'unico sarà quello della tribunale elettorale organizzata dalla Rai il prossimo 11 maggio. Matilde Celentano, candidata del centrodestra alla carica di sindaco, conferma infatti che non intende confrontarsi pubblicamente con il competitor Coletta.

"Inizia l'ultima settimana prima del voto che eleggerà il prossimo Sindaco di Latina – ha dichiarato -. Io non farò confronti con chi si nasconde dietro sette anni di immobilismo.

Mentre continuano gli attacchi privi di contenuti alla mia persona, io continuo a confrontarmi tutti i giorni con la città, con le persone che fanno di tutto per manifestarmi il proprio affetto e con chi avanza quotidianamente proposte per il rilancio del territorio da troppo tempo abbandonato.

Finora sono state dette cose non vere nei miei confronti, ma soprattutto mi sono sentita offesa come donna, come esponente politico e come professionista. Ritengo questo agire scorretto e opportuno solo a nascondere carenza di idee e di assenza di contenuti, qualora ci sia ancora bisogno di dimostrare la propria inadeguatezza al ruolo. Noi andiamo avanti a testa alta perché siamo convinti delle nostre idee e delle nostre potenzialità".