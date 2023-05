«Importanti novità per la città sia per la linea ferroviaria Priverno Fossanova – Terracina sia per il porto regionale di Terracina». Parole di Matteo Salvini, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, intervenuto ieri alla manifestazione della Lega a sostegno del candidato sindaco Francesco Giannetti. «Lunedì 8 maggio presso il Mit si è svolta una riunione con la Rete ferroviaria italiana, la Regione Lazio e il Comune di Terracina per riattivare la linea in oggetto interrotta da più di 10 anni. Regione e Comune dovranno mettere in sicurezza l'area, mentre RFI si è resa disponibile (una volta fatto l'intervento di messa in sicurezza) a riattivare la linea - ha proseguito il Ministro - Subito dopo l'elezione della nuova amministrazione, le parti saranno riconvocate al Mit per la definizione delle risorse da mettere in campo e del cronoprogramma da seguire per i lavori». Focus anche sul porto regionale di Terracina, il cui sblocco potrebbe rappresentare il volano non solo della città e del litorale, ma anche dell'entroterra: «Due problematiche evidenziate, una di competenza regionale (Dragaggio e insabbiamento), la seconda di competenza Mit di riqualificazione dei manufatti esistenti. Il Mit sta reperendo 400mila euro da destinare al Provveditorato Interregionale alle Opere pubbliche per intervenire in tempi rapidi alla riqualificazione delle strutture esistenti», ha concluso il Ministro. A dargli manforte il sottosegretario alle Politiche sociali e al Lavoro Claudio Durigon, senatore e coordinatore regionale della Lega nel Lazio: «Finalmente Terracina può contare su investimenti importanti al fine di assicurare dei servizi vitali per i cittadini: la tratta ferroviaria, ma anche un'area portuale all'avanguardia a sostegno dei pescatori e del turismo». Soddisfazione è stata espressa anche da Sara Norcia, candidata alle amministrative con la Lega, consigliere comunale uscente e già consigliere alla Provincia di Latina. «Ringrazio Matteo Salvini per aver accolto le istanze rappresentate nel corso della campagna elettorale alle scorse regionali - spiega Norcia - La ferrovia, l'area portuale, il dragaggio e l'insabbiamento del porto sono le nostre priorità. Terracina può contare su una filiera vitale per cambiare il volto della città: dalla Regione Lazio al Governo nazionale. Siamo al lavoro affinché Terracina torni protagonista in tempi rapidi». A sostegno del candidato sindaco Giannetti c'erano i parlamentari Ottaviani, Miele e Paganella, gli eurodeputati Adinolfi e Bonfrisco, l'assessore regionale Ciacciarelli, il consigliere di Roma Bordoni e il sindaco di Ponza, Ambrosino.