"Non votate per l'amico o il conoscente, scegliete le persone che sanno amministrare bene, nell'interesse dei cittadini". Giuseppe Conte, ex presidente del Consiglio e leader del Movimento 5 Stelle, arriva a Latina per tirare la voltata a Damiano Coletta, il candidato del fronte progressista di cui anche M5S è parte. Abito blu, camicia bianca immacolata e pochette d'ordinanza, Conte arriva con un leggero ritardo a Latina, dove una calorosa folla di sostenitori lo abbraccia per selfie e strette di mano. Il Movimento 5 Stelle ha deciso di ospitare il leader al gazebo allestito in corso della Repubblica, in piena isola pedonale.

La campagna elettorale è agli sgoccioli e Conte lancia di fatto l'ultimo appello, con accanto Damiano Coletta: "Io dico alle persone di andare a votare la serietà, la competenza e in questo caso di dare fiducia a chi, coi fatti, ha dimostrato di saper ben amministrare Latina. Coletta è il sindaco giusto, con lui possiamo portare a compimento un lavoro iniziato già negli anni scorsi. Un lavoro fatto di sostenibilità ambientale, di comunità energetiche, di rigenerazione urbana. Dagli altri non sentite parlare di questi temi. I nostri avversari sono quelli che non sono capaci di spendere i soldi del Pnrr e se fossero stati al governo quando l'Europa li ha stanziati, quei soldi, non li avrebbero presi£.

Damiano Coletta ha ringraziato il presidente Conte per la presenza e il sostegno e ha ricordato come "domenica e lunedì la sfida è tra chi vuole tornare a un passato di cui Latina non ha nostalgia e chi invece vuole continuare a condurre la città nel futuro. Con M5S ci accomunano i valori oltre ai temi del programma". E sui valori, chiude Conte: "Il Movimento 5 Stelle è formato da persone serie: noi ammettiamo di non essere infallibili, abbiamo commesso errori. Ma possiamo dire a testa alta che lavoriamo per l'interesse dei cittadini".