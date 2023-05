"Una vera e propria dimostrazione di vicinanza e attenzioni per le sorti future del nostro borgo": Esordisce così Alice Lazzarini, candidata sindaco di Fratelli d'Italia a guida della lista civica "Sonnino: una Casa nel Comune", che nelle battute finali di questa campagna elettorale, che si concluderà il 14 e 15 maggio, ha incassato il supporto sia di figure istituzionali, tra cui il sottosegretario alla Cultura, l'onorevole Vittorio Sgarbi e l'assessore Regionale all'Ambiente e Sport, Elena Palazzo, che dei vertici provinciali del partito, come il commissario di Fdi Michele Nasso e il coordinatore provinciale, nonchè presidente della commissione Bilancio del Senato, il Senatore Nicola Calandrini.

A supporto di questa campagna elettorale, che vede in queste giornate le battute decisive, si aggiunge anche la candidata alle regionali e funzionaria provinciale, Emanuela Zappone, che lo scorso sabato 6 maggio, è intervenuta con il suo supporto alla lista civica che intende rappresentare anche nel comune lepino, la continuità con l'agenda di Governo.

"Sono a dir poco commossa della tanta vicinanza mostrata dai vertici di partito, ed il cordone di solidarietà istituzionale e politico che si è mosso per la nostra lista e per me, sopratutto dall'intervento in prima linea del senatore Calandrini e dalle parole del sottosegretario Sgarbi, rappresentano un segnale importante: la dimostrazione che il partito di Governo, ha tutta l'intenzione di voler ripartire da realtà a misura d'uomo come la nostra Sonnino, e di non voler lasciare indietro nessuna realtà locale nello sviluppo sociale ed economico che in questi anni, dovrà interessare tutto il Paese".

La candidata del partito di FdI ha espresso grande soddisfazione per la presenza in suo supporto dell'assessore regionale Palazzo, con il quale ha avuto modo di affrontare tematiche e progetti sul futuro per la città di Sonnino. "Con l'assessore Regionale, oltre ad avere in comune la stessa sensibilità ambientale e reputare lo sport importante nello sviluppo e nella formazione dei giovani, abbiamo avuto modo di prospettare un futuro piano sinergico, che permetta di garantire per la città di Sonnino, uno sviluppo urbano che consideri il verde e la vocazione del territorio sonninese, e l'avvio di progetti futuri che permettano ai nostri ragazzi di poter implementare nella loro vita l'attività sportiva, non solo quale strumento per la crescita psicofisica, ma sopratutto come collante per una comunità unita e coesa".

Conclude infine, la candidata della lista di centrodestra sonninese: " Direi che è indubbio che la nostra città si trova di fronte ad un bivio importante per il suo futuro: siamo davanti alla possibilità di scegliere tra la continuità di una politica rimasta stagnante sulle sue posizioni, che non ha saputo mettere al centro la persona ed il cittadino nella propria agenda politica, e la possibilità epocale, di trovarsi nella congiunzione astrale, in perfetta continuità con i vari livelli istituzionali, che potranno garantire al nostro piccolo, grande borgo, di diventare quella gemma incastonata nei monti lepini, che aspettavamo da anni e che merita"