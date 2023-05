Angelo Casciano chiude la campagna elettorale in mezzo ai cittadini, puntando sulla valorizzazione delle politiche sociali e sulla riqualificazione dell'ex Freddindustria. Ieri pomeriggio il candidato sindaco sostenuto da Fiamma Tricolore e Amici per l'Italia ha tenuto il comizio conclusivo in piazza Roma, parlando con le persone e spiegando alcune delle sue proposte per migliorare la città. «Sono un medico e mi sono sempre occupato di sociale, così come molti dei miei candidati, sono impegnato quotidianamente su questo fronte e proporrò un mio impegno sul tema».

Durante il confronto nel centro storico di Aprilia il candidato sindaco ha inoltre rilanciato la sua proposta per riqualificare il sito dell'ex Freddindudustria in via Enna, rilanciando la proposta che avanzò già alcuni anni fa: ovvero concedere i capannoni agli imprenditori per rigenerare un'area e migliorare il decoro urbano della città, nonché per sfruttare questa opzione con un volano per dare lavoro.