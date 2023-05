Affluenza in calo in tutta la provincia di Latina, per le elezioni amministrative di ieri ed oggi. Gli elettori che si sono presentati alle urne sono il 57,64% del totale degli aventi diritto al voto, a fronte del 61,42% della scorsa tornata elettorale.

Aprilia registra il 53,17% (-3%), mentre a Bassiano l'affluenza è in aumento, passando dal 66,81% delle passate elezioni al 77,4% di ieri e oggi. Calo minimo a Campodimele, che passa dal 60,71% al 60,31, mentre a Latina la forbice è molto più ampia: il capoluogo si ferma al 58,08%, rispetto al 61,18% delle precedenti elezioni.

A seguire: Lenola al 70,72% (rispetto al 72,12% delle scorse elezioni), Roccagorga al 78,84 (praticamente invariata dal 78,34% dell'ultima tornata elettorale), Sonnino al 73,13% (precedentemente era 76,64%) e Terracina al 56,53% (crollo dalle ultime elezioni, quando i votanti sono stati il 64,64% del totale).