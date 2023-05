I dati sono ancora parziali, ma l'esito sembra ormai chiaro: la candidata sindaco di centrodestra, Matilde Celentano, è nettamente in testa nel faccia a faccia contro il suo competitor Damiano Coletta. Negli ultimi dati parziali, aggiornati alle 16.40 (con due sezioni già chiuse), si registrano 6.142 preferenze per Celentano e 2.637 per Coletta.

Per il senatore e coordinatore provinciale Nicola Calandrini ormai è fatta. "I dati che ci arrivano dai nostri rappresentanti di lista prospettano una vittoria schiacciante del centrodestra nel capoluogo - dichiara Calandrini - I cittadini ci chiedono di uscire dall'immobilismo istituzionale in cui il territorio è piombato negli ultimi 7 anni. Ci stiamo assumendo un'importante responsabilità: far tornare grande Latina con Matilde Celentano sindaco e una coalizione coesa al suo fianco".