Una foto insieme, sorridenti, quasi a sancire una sorta di passaggio del testimone. Si tratta del sindaco uscente Luciano De Angelis e il candidato Gianni Caroccia, insieme fuori dal seggio di La Selvotta, dove si inizia a festeggiare: Caroccia, già dallo spoglio delle prime schede, appare in larghissimo vantaggio nella competizione elettorale.

